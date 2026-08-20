Le PSV « très intéressé » par un joueur à 4 millions qui a refusé l’Ajax

Le PSV a jeté son dévolu sur Moncef Zekri, de KV Malines. Selon Het Nieuwsblad, le club d’Eindhoven est « très intéressé » par le défenseur de 17 ans, considéré comme l’un des plus grands talents du club belge.

Zekri est né à Bruxelles, mais évolue avec les équipes de jeunes du Maroc. Le défenseur préfère jouer au poste d’arrière gauche et a déjà disputé 21 matches avec l’équipe première de Malines.

L’intérêt du PSV n’est pas le premier venu de l’étranger pour Zekri. L’été dernier, l’Inter avait déjà été associé à son nom, tandis que le défenseur avait auparavant eu la possibilité de partir à l’Ajax.

Zekri a lui-même confirmé en décembre 2025 qu’il avait décliné une offre du club amstellodamois. « Bien sûr, il était difficile de dire non à une équipe comme l’Ajax, mais j’avais le sentiment que l’entraîneur de Malines croyait en moi », a expliqué Zekri en décembre à Transfermarkt. « Il vaut mieux jouer au football professionnel à Malines que du football de jeunes à l’Ajax. »

Le PSV espère désormais attirer malgré tout l’international marocain chez les jeunes en Eredivisie, mais ne semble pas avoir les meilleurs atouts en main. Le Sporting CP est actuellement considéré comme le principal candidat pour obtenir la signature de Zekri. Le grand club portugais suit l’arrière gauche depuis plus longtemps déjà et, selon Het Nieuwsblad, un possible transfert a désormais « pris un coup d’accélérateur ».

Le Sporting aurait déjà formulé une offre de 3,5 millions d’euros. Il reste toutefois incertain que le KV Malines soit prêt à faciliter un départ pour ce montant concernant le talent de 17 ans, qui représente selon Transfermarkt une valeur de quatre millions d’euros.

Zekri est sous contrat jusqu’à la mi-2028.