Le PSV a présenté Mikkel Bro Hansen (17 ans). Le grand talent danois arrive en provenance de Bodø/Glimt et a signé un contrat de trois ans.

Le jeune joueur a expliqué aux canaux du club qu’il s’agissait d’un choix facile de rejoindre le club d’Eindhoven. « C’est un grand club et ils avaient un plan parfait pour mon avenir. »

Bro Hansen fait référence à des talents qui se sont déjà développés au PSV. « Regardez des garçons comme Xavi Simons, Noni Madueke, Ismael Saibari, etc. » L’attaquant explique ensuite quel plan le PSV a en tête pour lui.

« Je vais intégrer l’équipe première à plein temps. Dans un premier temps, je jouerai des matches avec le Jong PSV, mais je vais me battre pour avoir un maximum de temps de jeu en équipe première. J’ai hâte de commencer », déclare Bro Hansen.

Le directeur technique Earnest Stewart se réjouit de l’arrivée du joueur. « Nous le suivons depuis un moment déjà et le contact s’est intensifié ces derniers mois. Nous voyons en Mikkel un joueur doté d’un énorme potentiel et nous avons toute confiance dans le fait qu’il pourra se développer de manière optimale au PSV. »

Le club d’Eindhoven va verser environ trois millions d’euros à Bodø/Glimt, alors que les Norvégiens réclamaient initialement davantage. Le PSV est parvenu à faire baisser le prix demandé.

Le PSV est parvenu à convaincre Bro Hansen malgré un fort intérêt venu de l’étranger. Fin mai, l’Ajax était encore aussi cité avec insistance pour l’attaquant de pointe. Le FC Barcelone, Manchester City, Chelsea, Newcastle United et la Juventus figuraient alors également parmi les clubs intéressés.