Joël Drommel devrait quitter le PSV cet été, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en milieu d’année 2027. Prêté au Sparta Rotterdam, le gardien souhaite conserver son statut de titulaire, une garantie que le club Eindhoven ne peut lui offrir.

Selon l’Eindhovens Dagblad, le PSV espère tirer une « somme rondelette » de sa vente. Le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin évoque une demande d’au moins quatre millions d’euros, mais l’observateur du club Rik Elfrink estime ce montant inférieur.

Son départ semble désormais très probable. Le club souhaite conserver Matej Kovar et Nick Olij, et promouvoir Tijn Smolenaars, issu de Jong PSV. Niek Schiks, lui, devrait être prêté la saison prochaine.

Récemment évoqué comme cible de recrutement par Feyenoord, il ne devrait toutefois pas s’engager dans ce club à court terme. Seuls Feyenoord et l’Ajax semblent en mesure de répondre à ses exigences salariales.

Selon plusieurs sources, le gardien de Sparta n’envisage pas de jouer comme doublure ailleurs, ce qui écarte pour l’instant Feyenoord. Il se dit également ouvert à un départ à l’étranger.

Recruté 3,5 millions d’euros en 2021 au FC Twente, il avait été titulaire lors de sa première saison au Philips Stadion avant de voir Walter Benítez lui être préféré. L’arrivée de Kovar et Olij l’a ensuite poussé vers le club rotterdamois.

Samedi dernier, il a perdu 2-0 contre le PSV, couronné champion une semaine plus tôt. Malgré cette défaite, les Rotterdamois restent en course pour les barrages européens.

Après la rencontre, le gardien s’est confié à Hans Kraay junior, d’ESPN, au sujet de son avenir. « Pour être honnête, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de chances que je revienne au PSV. Mais les discussions doivent encore avoir lieu. Nous verrons bien ce qui se passera », a déclaré Drommel, confirmant l’existence de marques d’intérêt concrètes. « Un club néerlandais est intéressé, oui. Un club étranger s’est aussi manifesté. Mais ce n’est pas forcément ce que je souhaite », a expliqué le gardien de Sparta.

Kraay a alors spéculé à voix haute : « Ce club commence-t-il par A et finit-il par Z ? » Drommel a toutefois coupé court à la rumeur : « Non, ce n’est pas celui-là », a-t-il tranché.