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Bart DHanis

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Le PSV a reçu une offre pour son défenseur central et envisage son départ

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Selon Rik Elfrink de l’Eindhovens Dagblad, le PSV est en discussions avec le RC Lens au sujet d’un transfert d’Armando Obispo.

Selon le spécialiste du club néerlandais, les deux parties sont actuellement en « pourparlers » sur le montant du transfert. Le club français aurait déjà formulé une offre pour le défenseur.

Le montant de l’offre n’a pas encore été dévoilé. International de Curaçao, le défenseur a encore un an de contrat à Eindhoven et est évalué à quatre millions d’euros par Transfermarkt.

Formé au club et fidèle à Eindhoven, le défenseur n’a quitté le Brabant qu’une seule fois, le temps d’un prêt d’une saison au Vitesse Arnhem.

Ce défenseur de 27 ans a disputé 130 matchs sous le maillot du PSV, inscrivant sept buts et délivrant deux passes décisives.

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Avec le club de l’Est, il a remporté quatre championnats des Pays-Bas, soulevé deux Coupes KNVB Eurojackpot et gagné trois Trophées Johan Cruijff.

Sous les couleurs du RC Lens, il devrait disputer la Ligue des champions la saison prochaine : le club nordiste a terminé deuxième de Ligue 1 l’an dernier, à six points du Paris Saint-Germain.

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