Le PSG s’insurge après la divulgation des détails du contrat de Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain n’a pas du tout apprécié la divulgation des détails de la prolongation de Kylian Mbappé. Un communiqué du club vient de tomber.

Les affaires extra-sportives s'enchaînent au sein de la formation francilienne. Il ne se passe pas une semaine, depuis le début de saison, sans qu’une affaire, liée à l’actualité du PSG, ne face la une de la presse sportive.

Mbappé va empocher le gros lot

Comme c’est souvent le cas, les polémiques et les rumeurs concernent Kylian Mbappé. Le champion du monde français vient de voir l’intégralité des détails de son contrat divulgués par le Parisien.

Selon le quotidien régional français, l’attaquant de 23 ans va percevoir 630 millions d’euros brut s’il reste au Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de son nouveau bail. Un chiffre énorme qui fait de lui le sportif le mieux payé de la planète.

La rémunération de Kylian Mbappé n’a pas tardé à faire parler sur les réseaux sociaux. Ils sont nombreux, chez les observateurs et les supporters, à ne pas comprendre qu’on puisse attendre de telles sommes.

Afin de mettre fin rapidement à ce nouveau débat, le PSG a décidé d’envoyer un communiqué à la presse pour démentir le montant avancé. « Suite à l’article sensationnaliste publié hier au sujet du Club et l’un de ses joueurs, le Paris Saint-Germain s’inscrit en faux contre le récit et les détails allégués, a indiqué le club. Le timing de publication interroge à quelques heures d’un important match de Ligue des Champions. »

Présent en conférence de presse la veille de la réception de Maccabi Haïfa en Ligue des Champions, Christophe Galtier a lui aussi évoqué ces récentes révélations sur le contrat de Kylian Mbappé.

« Le club a communiqué. C'est de l'extra-sportif et cela ne me concerne pas, a-t-il expliqué. Je suis concentré sur la gestion de mon groupe. Malheureusement il est encore sorti quelque chose et on n'aura pas la surprise mardi matin, quoi que... (Sourire) On se concentre uniquement sur le terrain ».