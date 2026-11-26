Le Paris Saint-Germain a décidé de faire monter la pression dans l'affaire de racisme survenue lors de son match face à la Roma en Ligue des champions. Le club a ouvert une enquête interne et transmis aux responsables de l'UEFA les témoignages de ses supporters, qui font état de chants racistes et de gestes nazis de la part de supporters du club italien pendant la rencontre.
Les faits se sont produits lors du match disputé mercredi soir au Parc des Princes, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, et qui s'est soldé par un match nul 2-2.
Selon RMC Sport, la direction du Paris Saint-Germain prend ces signalements très au sérieux et a lancé des vérifications afin de faire la lumière sur ce qui s'est passé dans les tribunes du Parc des Princes et d'identifier les auteurs des comportements signalés.
Plusieurs supporters parisiens ont affirmé avoir entendu des cris imitant ceux de singes en provenance de la tribune réservée aux supporters de la Roma. Ils ont également signalé avoir vu des gestes nazis de la part de certains supporters italiens.
Le Paris Saint-Germain alerte l'UEFA
Le club français ne s'est pas contenté d'une enquête interne : il a transmis ces faits aux délégués de l'UEFA présents lors de la rencontre, d'après RMC Sport.
Toujours selon la même source, le Paris Saint-Germain réclame des sanctions sévères contre les responsables de ces comportements si les faits sont confirmés à l'issue des vérifications et des enquêtes menées par les instances concernées.
L'affaire est donc désormais suivie par le club et par l'UEFA, dans l'attente de savoir si les faits signalés seront officiellement établis et s'ils donneront lieu à des sanctions.
Le témoignage choc d'un supporter
RMC Sport a recueilli le témoignage d'un supporter du Paris Saint-Germain, présenté sous le pseudonyme de Julien, qui affirme avoir assisté au match, conclu sur un score de 2-2.
« Il y avait des supporters italiens complètement racistes, qui imitaient des cris de singes et faisaient des gestes en rapport avec les vestes noires et la couleur de peau. Ils le faisaient de manière répétée », a raconté ce supporter.
« Ils faisaient aussi des gestes d'égorgement. Il faut que cela cesse, il faut des sanctions. Nous sommes allés voir les agents de sécurité, et ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire », a-t-il ajouté.
« Cela arrive souvent avec des supporters italiens, et ça n'a pas sa place dans un stade de football », a-t-il poursuivi.
Ces développements interviennent quelques heures après la fin de ce choc européen conclu sur un nul 2-2, un match au cours duquel le Paris Saint-Germain a perdu ses premiers points de la phase de ligue de la Ligue des champions. Après le coup de sifflet final, toute l'attention s'est toutefois portée sur les incidents signalés en tribunes.
La série de victoires du PSG, qui avait réalisé un sans-faute lors des quatre premières journées de la phase de ligue de la Ligue des champions, a pris fin. Le club parisien porte néanmoins son total à 13 points et occupe la deuxième place, ce qui assure la première place au Real Madrid, désormais seule équipe à avoir remporté ses cinq premiers matchs cette saison.
De son côté, la Roma compte désormais 5 points et pointe à la 25e place, avec une victoire et deux matchs nuls.
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Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.
Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.
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Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :
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