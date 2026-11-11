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Le Paris Saint-Germain a fait de l’ailier du Bayern Munich Luis Diaz sa priorité pour le mercato de janvier, après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, qui devrait l’éloigner longtemps des terrains. Luis Enrique et Luis Campos préparent actuellement une offre considérable cet hiver pour attirer le Colombien loin de Bavière.

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Le PSG cherche un remplaçant à Kvaratskhelia

Le PSG se retrouve contraint de se tourner vers le marché des transferts en cours de saison après la grave blessure de Kvaratskhelia. L’ailier géorgien a subi une rupture d’un ligament croisé face à Barcelone il y a plusieurs semaines. Les examens médicaux ont confirmé qu’il serait absent pendant au moins six mois. Ce coup dur a poussé l’entraîneur Luis Enrique et le conseiller sportif Luis Campos à mener une réflexion approfondie.

La direction du PSG estime désormais urgent de recruter un ailier de haut niveau lors du prochain mercato de janvier. Trouver un remplaçant de premier plan est jugé indispensable pour préserver les ambitions du club cette saison.

Diaz devient une priorité pour janvier

Selon le média colombien Areacucuta, relayé par Foot01, l’attaquant du Bayern Diaz est devenu une cible prioritaire lors de récentes discussions au sein de la direction parisienne. Le joueur de 29 ans est considéré en interne comme le profil idéal pour combler l’immense vide laissé en attaque.

Diaz a réalisé une saison 2025-26 exceptionnelle en Bavière, avec 26 buts et 23 passes décisives toutes compétitions confondues. Bien que l’ancien attaquant de Liverpool se remette actuellement d’une déchirure musculaire, les Parisiens restent prêts à investir massivement pour le recruter.

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Des sources proches du joueur se sont toutefois rapidement employées à tempérer les rumeurs de transfert grandissantes. Elles assurent que l’international colombien se concentre pour l’heure uniquement sur sa guérison et sur son retour à son meilleur niveau avec le Bayern.

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Un profil parfaitement adapté aux exigences tactiques d’Enrique

Selon le même article, l’intérêt marqué du PSG pour Diaz illustre sa stratégie tactique pour le mercato hivernal. La cellule de recrutement n’autorisera l’arrivée que d’un joueur qu’Enrique estime capable de s’intégrer immédiatement comme titulaire sur le flanc gauche.

Le Colombien répond parfaitement à ce critère exigeant, les analystes du club ayant conclu que son style de jeu dynamique correspond pleinement à celui de Kvaratskhelia. Son expérience passée au plus haut niveau du football européen garantit également qu’il serait prêt à répondre présent dès son arrivée.

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Convaincre le Bayern d’autoriser un départ en cours de saison restera néanmoins un défi de taille pour le PSG. Diaz est lié au club allemand par un contrat de longue durée jusqu’en juin 2029.

La détermination du Bayern mise à l’épreuve cet hiver

Le mercato de janvier, qui approche à grands pas, mettra à rude épreuve la détermination du Bayern à conserver ses joueurs offensifs vedettes. Le club avait déjà fait preuve de fermeté dans les négociations il y a seulement six mois, en résistant à la forte pression exercée par le Real Madrid pour Michael Olise.

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Le PSG doit désormais préparer soigneusement son offre financière s’il veut obtenir un transfert de premier plan. Le club dispose clairement des fonds nécessaires pour mettre à l’épreuve la détermination du Bayern à conserver son ailier vedette.