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La visite de Jorge Mendes à Barcelone soulève des questions sur l'avenir d'un joueur de l'effectif, dont le rôle s'est réduit sous les ordres de Hansi Flick à l'approche de l'ouverture du mercato d'hiver, alors que des clubs européens pourraient s'intéresser à sa situation.

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D'après le quotidien Mundo Deportivo, l'agent portugais est arrivé à Barcelone vers 13 heures ce mardi (heure locale), avant de déjeuner dans un restaurant du centre-ville en compagnie de deux membres de son équipe. Alejandro Balde figurait en tête de son agenda. Après le repas, Mendes s'est rendu au domicile du joueur pour une courte visite.

Le latéral gauche de 23 ans traverse une période délicate au Barça, son temps de jeu ayant nettement diminué sous les ordres de Flick. Il n'a disputé que 123 minutes cette saison, réparties sur cinq matchs, ce qui interroge sur son avenir sportif, bien qu'il soit lié au club jusqu'au 30 juin 2028.

Balde avait pourtant réussi à déloger Jordi Alba du poste de latéral gauche titulaire, après que ce dernier eut enchaîné une décennie de titularisations régulières. Le joueur du Barça avait également disputé la Coupe du monde 2022, lorsque Luis Enrique dirigeait la sélection espagnole. Mais sa situation actuelle est tout autre, ses opportunités restant limitées avec Flick.

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Selon le rapport de Mundo Deportivo, il est logique que Mendes ait évoqué avec son client sa situation actuelle au sein de l'équipe ainsi que les options qui s'offrent à lui dans les semaines à venir, d'autant que le mercato d'hiver ouvrira ses portes dans environ six semaines. De quoi permettre au joueur de réévaluer son avenir si sa mise à l'écart se prolonge.

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Dans ce contexte, le Paris Saint-Germain, entraîné par Luis Enrique, figure parmi les clubs susceptibles de s'intéresser à Balde. La Juventus suit également la situation du latéral espagnol, sans que le rapport ne fasse état, pour l'heure, de négociations officielles ni d'une offre précise de l'un ou l'autre des deux clubs.

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De son côté, Flick s'est déjà exprimé publiquement lors de récentes conférences de presse sur sa position concernant Balde, alors que l'on attend de savoir si le Barça bougera lors du prochain mercato d'hiver pour renforcer son effectif. Une telle option dépendrait de la possibilité de conclure de nouvelles recrues, mais elle nécessiterait d'abord le départ d'un joueur de l'effectif, selon le rapport.

La visite de Mendes revêt une importance supplémentaire au regard de son implication passée dans plusieurs opérations du Barça lors des précédents mercatos. Elle n'intervient pas à un moment anodin, mais quelques semaines seulement avant l'ouverture du marché hivernal, alors que Balde a besoin de connaître sa place dans les plans de Flick et ses chances de retrouver un rôle au sein de l'équipe.

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La position du Barça et sa volonté de conserver le joueur dépendront de ce que révéleront les semaines à venir, d'autant que son contrat court toujours jusqu'à l'été 2028.

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