Le projet du nouveau contrat : le Real Madrid sécurise son joyau jusqu'en 2032

Le Real Madrid a scellé l'avenir de l'un de ses plus beaux talents en frappant fort sur le marché des prolongations, en s'assurant le maintien du Turc Arda Güler dans l'enceinte du Santiago-Bernabéu jusqu'en juin 2032, confirmant ainsi son statut de pilier essentiel dans le projet d'avenir du club madrilène.

Le célèbre journaliste Fabrizio Romano, spécialiste des transferts de joueurs et d'entraîneurs en Europe, a annoncé que l'accord définitif a été approuvé en septembre dernier et que tous les documents ont été officiellement signés. Il ne reste plus qu'à fixer la date de l'annonce officielle dans la loge présidentielle du stade Santiago-Bernabéu.

Selon le quotidien espagnol « Sport », cette prolongation constitue une démarche stratégique d'une grande importance pour le présent et l'avenir du Real Madrid. Après un début difficile lors de sa première saison, où il a souffert de trois blessures différentes et n'a disputé que 440 minutes en 12 matches sous la direction de Carlo Ancelotti, Güler a explosé de façon remarquable la saison dernière, qui a marqué un véritable tournant dans sa carrière.

La star turque a disputé 51 matches, au cours desquels elle a inscrit six buts et délivré 14 autres passes décisives, et a été sacrée meilleur jeune joueur de la Ligue des champions, s'imposant comme un joueur essentiel et incontournable dans l'onze type de la formation madrilène.

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Cette saison, Güler est devenu le phare qui guide ses coéquipiers dans un milieu de terrain parfois marqué par le désordre, excellant dans la coordination, la construction du jeu et les incursions dans la surface de réparation. Il forme également un duo offensif efficace avec Kylian Mbappé et s'accorde parfaitement avec Jude Bellingham et Vinicius Junior.

Avec ce nouveau contrat qui s'étend sur six années supplémentaires, Güler aura passé au moins neuf ans au club madrilène, depuis son arrivée à l'âge de dix-huit ans jusqu'à ses vingt-sept ans, ce qui confirme que les plans sportifs du Real Madrid s'articulent autour du talent turc, que le club considère comme la star de la nouvelle décennie.







