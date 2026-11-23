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Luca Williams-Barnett a raconté les émotions qu’il a traversées avant sa première titularisation en Premier League avec Tottenham. Le joueur de 18 ans a révélé que Roberto De Zerbi lui avait d’abord fait croire qu’il allait retrouver l’équipe de jeunes.

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Une blague cruelle avant le match

Une fois la plaisanterie passée, le joueur de 18 ans a pleinement saisi sa chance. Après deux entrées en jeu convaincantes, sa présence dans le onze de départ lors de la victoire 2-0 contre Ipswich a fait de lui le plus jeune buteur de Tottenham en Premier League depuis Gareth Bale en 2007. Formé au club, il a justifié sa titularisation par une prestation éclatante de 64 minutes, saluée par une ovation debout. Williams-Barnett a révélé que De Zerbi lui avait joué un tour quelques heures seulement avant cette performance contre Ipswich. L’adolescent, qui suscite beaucoup d’intérêt dans le nord de Londres, a été surpris par ce que lui a d’abord annoncé son entraîneur lors d’un entretien en tête-à-tête.

Évoquant cet échange avec l’entraîneur italien, Williams-Barnett a déclaré à SpursPlay, dans des propos repris par ESPN : « La veille, l’entraîneur m’a pris à part. Il m’a dit : “Tu vas jouer avec les U21, 60 minutes pour retrouver du rythme.” J’ai réagi en me disant : “Quoi ?” Mais il m’a ensuite annoncé la nouvelle et j’étais aux anges toute la journée. J’avais hâte. »

L’instinct dans la surface

Williams-Barnett a eu un impact presque immédiat au Tottenham Hotspur Stadium, trouvant le chemin des filets dans le premier quart d’heure. Revenant sur son premier but chez les professionnels pour son club de cœur, il a expliqué avoir amélioré son placement au fil des premières minutes. Il avait manqué une occasion qui l’avait frustré, mais s’est assuré d’être prêt lorsque le latéral espagnol s’est de nouveau apprêté à centrer.

« C’est tout ce dont j’ai rêvé. Marquer et délivrer une passe décisive, c’est un rêve qui se réalise. Sur le premier ballon dans la surface, je n’étais pas vraiment là et ça m’a contrarié, parce qu’il y avait de la place et que j’aurais pu marquer, a-t-il expliqué. Quand j’ai vu que le ballon revenait à Pedro, j’ai agi à l’instinct. Dès que j’ai vu qu’il pouvait centrer, il fallait que je passe derrière mon adversaire et que je mette le ballon au fond. »

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Cap sur l’avenir

Au-delà de son but, Williams-Barnett a joué un rôle décisif dans le deuxième : après une percée individuelle tout en dribbles, il a adressé le centre repris par Dominic Solanke. Cette prestation, qui lui a valu d’être élu homme du match, aurait poussé le club à assurer son avenir. Selon les informations de Press Association, un accord a déjà été trouvé pour un nouveau contrat de longue durée.

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Malgré cette soudaine notoriété et ses statistiques record, l’ailier reste concentré sur son objectif : s’installer durablement dans l’équipe première de Tottenham. « Rester humble, faire abstraction des notifications et du bruit autour de moi. Mais oui, je veux devenir un titulaire », a déclaré le jeune joueur.

Comparé à Lamine Yamal, du FC Barcelone

De Zerbi ne cache pas le potentiel du jeune joueur, allant même jusqu’à le comparer à la star du FC Barcelone Lamine Yamal . Le technicien italien a souligné son état d’esprit particulier, révélant qu’il avait passé le trajet en bus vers le stade à regarder des compilations des meilleurs moments de Ronaldinho, Eden Hazard et Neymar. Pour l’entraîneur de Tottenham, cette manière calme et créative d’aborder des débuts sous pression laisse entrevoir un joueur capable d’atteindre les sommets du football européen, à condition qu’il conserve son éthique de travail.

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« Luca est un joueur spécial. Je ne suis pas surpris, parce qu’il a plus de talent que vous ne le pensez. Il a très bien joué. Je pense qu’il a de la chance, parce qu’il joue dans un grand club, avec des coéquipiers de haut niveau », a déclaré l’entraîneur.