Mené par José Mourinho, le Real Madrid s'est imposé hier samedi sans trembler face à Valence, sur le score de trois buts à zéro, au stade de Mestalla, lors de la 12e journée de Liga.

Et comme c'est souvent le cas lors des visites du club madrilène dans l'antre de Valence, la rencontre n'a pas été exempte de polémique et de tension.

Le journal Sport a rapporté que les incidents les plus marquants se sont produits dans le tunnel des vestiaires, durant la mi-temps, avec Jude Bellingham et Antonio Rüdiger comme principaux protagonistes.

Des journalistes présents dans la zone ont expliqué que des joueurs et des membres des staffs techniques des deux équipes se sont pris de bec, une altercation à laquelle ont également participé des membres du personnel de sécurité du club de Valence.

Selon ces journalistes, Bellingham est soupçonné d'avoir porté un coup à l'un des agents de sécurité, tandis que Rüdiger est soupçonné d'avoir giflé un autre individu.

À la suite de cela, les victimes se sont tournées vers l'arbitre de la rencontre, Hernández Maeso, pour lui demander de consigner ce qui s'était passé et de mentionner les agressions dans le rapport du match, ce qui n'a finalement pas été le cas.

C'est pour cette raison que le journal « Superdeporte » a qualifié le rapport de l'arbitre Hernández Maeso de « procès-verbal de la honte », estimant que l'absence de mention des agissements des joueurs du Real dans le rapport leur évite toute forme de sanction.

Mais le rapport du match a tout de même inclus un autre épisode, dont le protagoniste était le directeur sportif du club de Valence, Braulio Vázquez. La rédaction d'Hernández Maeso était la suivante : « Durant la mi-temps, le directeur sportif du club de Valence, Braulio Jesús Vázquez Benítez, se trouvait dans le tunnel des vestiaires, où il a provoqué une altercation, allant jusqu'à affronter le premier arbitre assistant, qu'il a interpellé à de multiples reprises sur un ton colérique, en disant : ce n'est pas une faute, ce n'est pas une faute ! Quelle chose risible. »

Face à cette situation, il a été nécessaire que des éléments des forces de la police nationale interviennent. Ces derniers ont procédé à l'identification de son identité et ont été contraints de le maîtriser et de l'éloigner des lieux pour mettre un terme à l'incident.