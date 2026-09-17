Le président de Trabzonspor se moque de la presse d'Istanbul à cause de Salah

« Si un club d'Istanbul avait réalisé ce transfert, la ville serait encore en train de brûler à l'heure actuelle ». C'est par ces mots que le président du Trabzonspor, Ertugrul Dogan, a adressé un message direct aux détracteurs du transfert de Mohamed Salah.

Il a affirmé que la star égyptienne Mohamed Salah est extrêmement heureuse dans le bastion de la mer Noire, et qu'elle est parfaitement intégrée à l'équipe.

Dans des déclarations exclusives accordées à la chaîne A Spor, Dogan a dévoilé la réalité de ce qui entoure le transfert de Mohamed Salah au Trabzonspor, ainsi que la polémique qui a suivi cet accord historique.

Prenant la défense de sa nouvelle star, Dogan a déclaré : « Mohamed Salah, contrairement à ce qu'écrit la presse d'Istanbul, est extrêmement heureux. Si ce transfert avait été réalisé par un club d'Istanbul, l'ambiance serait encore enflammée à cet instant précis. »

Le président du club a ajouté que le Trabzonspor n'avait pas recruté un simple footballeur : « Nous n'avons pas seulement recruté un joueur, nous avons recruté un être humain et une personnalité tout à fait exceptionnelle. C'est le plus grand joueur musulman au monde. »

Dogan a salué la discipline remarquable de la star égyptienne depuis son arrivée, déclarant : « Depuis le premier jour, il nous aide en tout, sans le moindre problème ni obstacle. C'est un véritable modèle. Il est le premier à arriver à l'entraînement et le dernier à partir, et il joue un rôle très important dans le développement des jeunes joueurs de l'équipe. »

Il a poursuivi sur un ton empreint d'émotion : « Il s'est parfaitement intégré à l'équipe, cette expression lui convient tout à fait. J'espère qu'il ne sera pas touché par le mauvais œil. Il aime la ville et en fait la promotion. Nous, nous ne parvenons même pas à gravir les hauteurs, mais lui les gravit, machallah. »

Le président du Trabzonspor a rappelé l'exemple de professionnels étrangers ayant laissé une empreinte morale au club, déclarant : « Edin Visca était comme ça lui aussi, tout comme Nwakaeme et Hamsik. Ce sont des garçons très polis et de bons exemples pour leur entourage. »

Dogan a affirmé que le transfert de Salah dépasse la dimension sportive, insistant sur son importance dans la promotion de la ville de Trabzon à l'échelle mondiale.

Il a poursuivi : « Il était important de conclure ce transfert, alors que je voyais mes enfants et les supporters dans la rue regarder les concurrents réaliser des transferts de grandes stars. »

Il a conclu ses déclarations par un message ambitieux adressé aux supporters du club : « J'ai toujours dit que le Trabzonspor, lorsqu'il aurait amélioré sa situation économique, disputerait toutes sortes de compétitions. Nous avons maintenant réglé nos affaires en coulisses, et si Dieu le veut, nous réaliserons des transferts similaires à l'avenir. »

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