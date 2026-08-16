Le président de Trabzon : le peuple turc se réveille et s'endort au nom de Salah

Ertuğrul Doğan, président de Trabzonspor, s'est exprimé sur la valeur du transfert de l'Égyptien Mohamed Salah, qui a rejoint les rangs de l'équipe cet été, après la fin de son aventure historique avec Liverpool.

Doğan a déclaré, sur la chaîne ON Sport avec la journaliste Mayrihan Amro : « Le peuple turc à Trabzon s'endort et se réveille au nom de Mohamed Salah ; les supporters vivent dans un état d'esprit particulier après la conclusion du transfert. »

Il a poursuivi : « Nous vivons ces moments de bonheur avec un grand enthousiasme, car nous sommes convaincus d'avoir réalisé un transfert humain, celui de la meilleure des personnalités. »

Il a souligné : « Salah est l'un des joueurs les plus importants au monde, s'il n'est pas le premier au monde, et depuis son premier jour à Trabzon, il a créé une belle ambiance avec ses amis et ses coéquipiers de l'équipe turque. »

Le président de Trabzonspor a expliqué : « L'arrivée de Mohamed Salah chez nous nous soutient dans de nombreux domaines en dehors du football, elle est une joie pour le monde islamique, et elle aura sur nous un impact positif dans tous les domaines. »

Il a précisé : « Salah sera un pont pour le rapprochement et le renforcement des relations entre l'Égypte et la Turquie. Nous vivons un état de passion et d'enthousiasme, et il ne fait aucun doute que son impact sur le plan footballistique sera absolument considérable. »

Il a ajouté : « Je m'attends à une augmentation de la présence de touristes égyptiens à Trabzon, pour voir Mohamed Salah lors des matchs. »