Le président de Santos fait le point sur le dossier Kaio Jorge

En fin de contrat en décembre, Kaio Jorge devrait rejoindre la Juventus Turin. Reste à savoir si ce sera dès cet été ou cet hiver.

En fin de contrat en décembre prochain, Kaio Jorge pourrait se rendre en Italie dès jeudi pour finaliser son transfert vers les géants de la Serie A.

Profitant de l'expiration de son contrat, qui signifie qu'il pourrait partir gratuitement en décembre, la Juve a obtenu des conditions relativement favorables de Santos pour la vente de son jeune joueur.

La Vieille Dame dépensera une somme initiale de 3 millions d'euros pour l'attaquant de 19 ans, dont la moitié sera versée cette année et le reste en 2022, plus 1 million d'euros de bonus.

«Nous négocions avec la Juve pour Kaio. Il n'a pas encore été décidé s'il sera immédiatement vendu ou s'il partira en janvier après la fin de son du contrat. Ce n'est pas vrai qu'on vend mal, on n'a pas voulu "donner" Kaio mais on est obligé de s'arranger à cause de son contrat», précise Andres Rueda, président du club brésilien sur une radio locale brésilienne, Estadio97.

Santos touchera également 5 % des bénéfices de toute vente future et aura le droit de refuser un prêt si l'attaquant revient au Brésil. Le club portugais de Benfica s'était également montré intéressé par Kaio, mais il semble qu'il ait choisi Turin après avoir explosé sur la scène à Vila Belmiro.

Originaire d'Olinda, dans le Pernambouc, Kaio a rejoint Santos à l'âge de 10 ans et a depuis fait toute sa carrière au sein du club historique brésilien.

En 2018, il a fait ses débuts en équipe première à l'âge de 16 ans grâce à l'entraîneur de l'époque, Cuca, et l'année suivante, il a reçu le Soulier de bronze en tant que fer de lance de la victoire du Brésil à la Coupe du monde des moins de 17 ans.

L'article continue ci-dessous

Mais c'est en 2020 que l'adolescent s'est vraiment révélé, en jouant un rôle clé dans le parcours de Santos jusqu'à la finale de la Copa Libertadores, où le club s'est incliné face à Palmeiras.

Il a terminé le tournoi en tant que meilleur buteur de son club, après avoir marqué cinq fois en 12 matchs jusqu'à la finale. Kaio a ensuite été nommé sur la liste NXGN 2021 de Goal.

Avec Romeo Agresti