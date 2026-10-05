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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Le président de Porto surprend Mourinho avec des déclarations fracassantes sur le Real et le Barça

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José Mourinho était le choix de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, l'été dernier, afin de mettre un terme à une série de deux saisons durant lesquelles la Maison Blanche n'avait remporté aucun titre majeur.

L'entraîneur portugais fait face à un défi de taille, puisqu'il se retrouve une nouvelle fois opposé au FC Barcelone, qu'il semble extrêmement difficile de surpasser en ce début de saison.

Le début de parcours du Real Madrid n'a pas été à la hauteur des attentes, mais le club madrilène continue de faire confiance à Mourinho.

Le journal AS a publié les déclarations de Villas-Boas, le président de Porto, lors d'un entretien accordé au quotidien Corriere dello Sport, dans lequel il a affirmé que l'entraîneur portugais était la personne idéale pour renverser complètement la situation du Real.

Villas-Boas a défendu José Mourinho, le considérant comme l'un des meilleurs entraîneurs au monde, tout en reconnaissant que le FC Barcelone actuel représente un défi colossal pour le technicien portugais.

Villas-Boas a déclaré : « José Mourinho fait toujours partie des meilleurs entraîneurs au monde, et je l'ai toujours su. Il entraîne désormais le meilleur club du monde, mais il est regrettable que le FC Barcelone soit dans une aussi bonne forme. »

Le président de Porto a poursuivi : « Il a affronté un FC Barcelone au sommet de sa forme, comme c'était le cas lorsqu'il a quitté l'Inter Milan. Mais ce sont justement les défis que Mourinho apprécie le plus. »


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