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Le contrat de l'entraîneur argentin Diego Simeone avec son club, l'Atlético de Madrid, expire le 30 juin prochain.

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Comme l'a indiqué le quotidien Sport, rien ne presse concernant la prolongation du contrat de Simeone, même si les deux parties souhaitent prolonger leur collaboration d'une saison supplémentaire.

C'est ce qu'a laissé entendre Simeone lui-même à plusieurs reprises lors de ses conférences de presse, mais le dernier à s'être exprimé sur ce dossier est Enrique Cerezo, président de l'Atlético de Madrid.

Lors de la avant-première du documentaire « Un travail soigné », produit par l'Atlético de Madrid pour la plateforme Movistar Plus, Cerezo a été interrogé sur une éventuelle prolongation de l'entraîneur argentin.

La réponse du président des Colchoneros a été on ne peut plus franche : « Il n'y a rien concernant Simeone, ni dans un sens ni dans l'autre. »

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« Tout reste exactement comme avant », a ajouté Cerezo, signe supplémentaire que la direction sportive du club et l'entraîneur ne sont pas pressés de prendre une décision sur leur avenir pour la saison prochaine, 2027-2028.

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En réalité, Diego Simeone préfère que sa décision ne dépende pas d'une bonne ou d'une mauvaise passe, et il a donc choisi d'aborder la question avec calme et sans précipitation.

Le Palacio de la Prensa de Madrid a accueilli une avant-première émouvante de ce documentaire, réalisé par Javier Jiménez Vaquerizo, qui retrace l'histoire de Javier García Pajares, un homme sourd et aveugle qui a su transformer les difficultés auxquelles il est confronté en moteur pour relever des défis qui semblaient impossibles.

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Au-delà de l'avenir de l'entraîneur, Cerezo a également évoqué les objectifs de l'Atlético de Madrid cette saison : « La force, le courage, la volonté et la capacité de résistance. Ce documentaire incarne tout ce que représente l'Atlético de Madrid. »

Il a insisté : « Nous jouons sur tous les tableaux. La situation est difficile, car la Liga, la Ligue des champions et la Coupe sont toutes des compétitions difficiles, mais nous allons essayer d'obtenir le plus de succès possible pour notre cher Atlético de Madrid. »

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Et de conclure : « Remporter la Ligue des champions dans notre stade serait idéal, mais de nombreuses équipes veulent la même chose. Faisons en sorte que la saison soit réussie et complète. »