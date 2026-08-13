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Manchester United v Atletico Madrid: Round Of Sixteen Leg Two - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

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Le président de l'Atlético révèle la vérité sur les négociations avec Ronaldo en 2022

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Enrique Cerezo, le président de l'Atlético Madrid, a réagi aux informations faisant état de négociations à l'été 2022 avec Cristiano Ronaldo, la légende du Real Madrid.

À l'époque, Ronaldo n'était pas satisfait de son retour à Manchester United, et Jorge Mendes s'était activé sur le marché des transferts, à la recherche de destinations possibles pour le Don portugais.

Pourtant, malgré les rumeurs qui avaient circulé à ce moment-là, l'Atlético Madrid n'a jamais été une véritable option pour l'ancien joueur du Real Madrid.

Le journal Sport a publié les déclarations de Cerezo, lors d'un entretien accordé à l'émission koweïtienne Super, où il a évoqué Ronaldo.

Le président de l'Atlético a déclaré : « La vérité, c'est que Cristiano Ronaldo ne pouvait pas jouer avec nous. »

Il a poursuivi : « Ronaldo a quitté le Real Madrid parce qu'il voulait continuer à jouer. »

Le joueur portugais avait rejoint la Juventus, où il a passé trois saisons, remportant deux titres de champion d'Italie et une Coupe d'Italie.

Le président de l'Atlético Madrid a ajouté : « L'option la plus facile pour lui aurait été de rester dans la ville où il vivait, mais il est finalement parti en Arabie saoudite, et c'est là qu'il joue désormais. »

Le président du club a passé sous silence le retour ultérieur de Ronaldo à Manchester United, avant son transfert à Al-Nassr en Arabie saoudite.

Quoi qu'il en soit, la relation supposée entre Ronaldo et l'Atlético Madrid avait été démentie à l'époque par le joueur portugais lui-même. 

À l'été 2022, Ronaldo avait répondu, via son compte Instagram, aux rapports évoquant la possibilité de son transfert au club madrilène.

Cristiano avait écrit : « Il est impossible qu'un jour on ne parle pas de moi. Sinon, la presse ne gagnerait pas d'argent. Ils savent que s'ils ne mentent pas, ils n'attireront pas l'attention des gens. Continuez, et un jour vous tomberez juste dans l'une de vos informations. »

Quelques mois plus tard, plus précisément en octobre 2022, Diego Simeone avait lui aussi nié tout intérêt de l'Atlético pour l'attaquant portugais.

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