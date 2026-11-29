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Bandar ben Fahd Al-Muqail, président d'Al-Riyadh, a tranché au sujet des informations selon lesquelles son club se serait attaché les services de l'entraîneur marocain Hussein Ammouta pour prendre en main l'équipe dans les semaines à venir.

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L'aventure du technicien marocain à Al Ahly a pris fin il y a quelques jours, après la défaite du club cairote face à Pyramids (0-2) en championnat.

Ammouta (57 ans) avait pris les rênes d'Al Ahly début juillet dernier, avec un contrat de deux saisons, pour succéder au Danois Jess Thorup.

Ammouta a dirigé le club égyptien lors de 14 matchs toutes compétitions confondues, pour un bilan de 11 victoires, deux nuls et une seule défaite.

Ces dernières heures, des informations faisant état d'un accord entre Al-Riyadh et Hussein Ammouta ont circulé, tandis qu'une photo de lui portant le maillot du club saoudien, qu'il a défendu par le passé en tant que joueur, s'est largement répandue.

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Mais le président d'Al-Riyadh a démenti ce dimanche toutes les rumeurs apparues ces dernières heures au sujet de la signature de l'entraîneur marocain.

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Bandar ben Fahd Al-Muqail a republié sur son compte « X » l'un des articles annonçant l'arrivée de Hussein Ammouta dans son club, avec ce commentaire : « Mentir toujours plus », mettant ainsi fin au débat sur la réalité de cette piste.

Shobeir fait polémique sur le limogeage d'Ammouta

À Al Ahly, les limogeages ne sont pas toujours dus aux défaites. La raison est parfois bien plus profonde, comme l'a affirmé le journaliste Ahmed Shobeir, ancien gardien de l'équipe , quelques heures après l'annonce par Al Ahly du limogeage de son entraîneur marocain Hussein Ammouta et de son staff, à la suite de la défaite face à Pyramids (0-2).

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Alors que tout le monde pensait que le revers contre Pyramids était la cause directe du départ d'Ammouta, Shobeir a pris tout le monde à contre-pied en assurant que le problème ne venait ni des résultats ni de la direction, mais de quelque chose d'invisible sur le terrain et qui détruit pourtant n'importe quelle équipe de l'intérieur : le manque d'adhésion des joueurs à l'entraîneur.

Sur son compte « X », Shobeir a publié un message qui a enflammé les réseaux sociaux : « Pourquoi Ammouta devait-il forcément quitter Al Ahly ? Le pire, les amis, c'est quand les joueurs ne croient pas en leur entraîneur ! »

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Shobeir a ajouté : « Même si tout le monde dit qu'il est très poli et extrêmement respectueux, sur le plan technique, il n'y avait pas d'entente entre les joueurs et Ammouta. La situation empirait de jour en jour, jusqu'à la défaite contre Pyramids, après laquelle il est devenu très difficile qu'il reste. »

Al Ahly a livré une prestation très terne face à Pyramids, indigne de l'ancien champion d'Afrique : à un moment du match, la possession a atteint 80 % en faveur de Pyramids, contre seulement 20 % pour le club cairote.

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Après cette défaite, Al Ahly reste bloqué à 20 points et recule à la troisième place du championnat d'Égypte, tandis que Pyramids porte son total à 27 points en tête du classement. Le rival historique, Zamalek, s'est quant à lui hissé à la deuxième place avec 22 points, après sa victoire contre El Gouna (2-1) lors de la même journée.