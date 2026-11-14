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L'histoire de Lamine Yamal avec le FC Barcelone ne peut se comprendre sans évoquer les sacrifices qui ont marqué ses premières années dans le monde du football.

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Le journal Sport a rapporté qu'avant de devenir l'une des plus grandes stars du football mondial, Yamal a fait ses premiers pas au club de La Torreta, où il a évolué dès l'âge de 5 ans.

C'est là qu'il a rencontré Inocente Díez, connu sous le nom de Kubala, qui fut le premier entraîneur à travailler avec lui et qui est revenu aujourd'hui sur les difficultés auxquelles la famille de Yamal a été confrontée durant sa période de formation.

Plus précisément, Díez a mis en lumière le rôle de Sheila, la mère de Yamal, et la décision difficile qu'a représentée l'intégration définitive de son fils au système du Barça, car ce choix signifiait renoncer à une partie de sa vie quotidienne et entamer une nouvelle étape loin de la maison.

Inocente Díez a déclaré : « Il a été extrêmement difficile pour Sheila que Lamine rejoigne Barcelone. »

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Kubala se souvient que Yamal est resté attaché à son environnement habituel jusqu'à ses 12 ans, et qu'il a même poursuivi sa scolarité dans l'école de son quartier jusqu'à l'achèvement de sa sixième année de primaire, étape après laquelle il a définitivement rejoint l'académie de La Masia.

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Le changement a été difficile pour une famille qui a dû concilier entraînements, déplacements et obligations professionnelles.

Díez raconte : « Que l'enfant s'y rende en taxi ou à pied, c'était difficile pour sa mère, qui devait aller travailler », soulignant l'ampleur des efforts qu'exigeait l'organisation des détails de la vie quotidienne pour que Lamine puisse continuer à développer son talent.

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Pour autant, Sheila savait pertinemment qu'elle devait respecter le souhait de son fils. Kubala se souvient : « Elle a pris sa décision et a dit : c'est ce qu'il veut. »

Kubala estime qu'il est essentiel que les parents accompagnent leurs enfants dans de telles décisions, et qu'ils leur expliquent les conséquences que peut entraîner une démarche d'une telle importance à un âge aussi précoce.

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Díez a également évoqué la difficulté psychologique à laquelle un enfant est confronté lorsqu'il s'éloigne de son environnement, de ses amis et de sa famille pour poursuivre une opportunité sportive.

Il explique ce que signifie vivre une séparation de ce type : « Son père restera ici, il ne reverra plus ses amis, tandis que lui ira là-bas pour s'entraîner. »

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Il reconnaît : « C'est quelque chose de très dur pour un enfant de 7 ans », mettant en lumière le fait que les opportunités qu'obtiennent les jeunes talents cachent aussi des sacrifices personnels et familiaux.

Dans ce contexte, l'ancien coordinateur a réservé un grand éloge à Sheila, en reconnaissance de son rôle tout au long de ce parcours, déclarant : « Lorsque les enfants sont à ce point exceptionnels, avoir quelqu'un pour les accompagner est important, et dans ce cas précis, Sheila mérite un dix sur dix. »

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Par ces mots, Inocente Díez confirme l'importance de l'entourage familial dans les premiers pas de la carrière de Lamine Yamal, et rappelle que le chemin vers son statut de star du Barça a vu, avant tout, une mère contrainte de prendre des décisions difficiles pour soutenir son fils dans la réalisation de son rêve.