Le Portugal subit sa plus lourde défaite depuis 23 ans en l'absence de Ronaldo

Partager Suivez GOAL sur Google

La défaite du Portugal face à son hôte danois sur le score de 4-1, samedi soir, lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, au stade municipal de Braga, a établi un chiffre négatif marquant lié à l'absence de la légende portugaise, Cristiano Ronaldo.

Publicité

Il s'agit en effet de la plus large défaite subie par l'équipe du Portugal, lors d'un match auquel son capitaine historique n'a pas pris part, depuis plus de 23 ans.

La dernière fois que l'équipe du Portugal avait perdu avec un écart de plus d'un but sans la participation de Ronaldo remonte au 6 septembre 2003, lorsqu'elle s'était inclinée face à l'Espagne sur le score de trois buts à zéro, quelques semaines seulement après la première apparition internationale du « Don », qui avait eu lieu contre le Kazakhstan le 20 août de la même année.

À lire aussi

En chiffres : Hakimi, roi des passes décisives au XXIe siècle, et une série sans précédent pour le Maroc

Cucurella : ces deux joueurs méritent plus que Kane le Ballon d'Or

Publicité Publicité

Les filets portugais ont encaissé 4 buts en un seul match, pour la première fois depuis la défaite face à l'Allemagne (4-2), lors de l'Euro, le 19 juin 2021.

Related Topics

Prochains matchs ESP UEFA Nations League A 14:45 ANG Regarder

Plus cruel encore, l'équipe du Portugal s'est retrouvée menée de 4 buts lors d'un match officiel sur son terrain, pour la première fois de son histoire, avant que Bernardo Silva ne marque un but tardif réduisant le score à (1-4).

La dernière fois que le Portugal avait encaissé 4 buts sur son terrain remonte au 3 septembre 2010, lorsqu'il avait fait match nul avec Chypre sur le score de (4-4), dans la ville de Guimarães.

Publicité

Mais la défaite face au Danemark a aussi apporté une autre statistique négative : il s'agit de la plus large défaite jamais subie par l'équipe du Portugal à domicile lors d'un match officiel de toute son histoire.

Ce résultat constitue également la plus large défaite du Portugal depuis sa chute face aux Pays-Bas sur le score de trois buts à zéro, lors d'un match amical le 26 juin 2018.

Publicité

L'équipe du Danemark a imposé sa supériorité sur les locaux en seconde période, après que Pierre-Emile Højbjerg a ouvert le score sur un penalty à la 43e minute, consécutif à une main de Rúben Dias.

Rasmus Højlund a doublé la mise à la 50e minute, avant que le même joueur ne revienne ajouter le troisième but 7 minutes plus tard.

Publicité

Le calvaire du Portugal s'est poursuivi, Joachim Andersen ayant inscrit le quatrième but du Danemark à la 75e minute, plaçant les locaux face à un retard historique de quatre buts lors d'un match officiel sur leur terrain.

Bernardo Silva, joueur du Real Madrid, a inscrit le but de l'honneur pour les locaux, à la troisième minute du temps additionnel.

Publicité

Cette défaite est survenue lors du premier match du Portugal après l'annonce par Cristiano Ronaldo de sa retraite internationale, transformant la soirée qui devait rendre hommage à l'ancien capitaine de la sélection en une soirée difficile pour l'équipe et ses supporters.

Ronaldo avait mis un terme à sa carrière internationale après avoir disputé 234 matchs et inscrit 146 buts, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe du Portugal. Il l'avait également menée au sacre à l'Euro 2016 et à la Ligue des nations à deux reprises, en 2019 et 2025.

Publicité

Malgré cette lourde défaite, l'équipe du Portugal n'a pas perdu la tête du groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des nations, puisqu'elle avait assuré sa qualification pour les quarts de finale avant cette rencontre et a conservé son total de 12 points, tandis que l'équipe du Danemark a porté son total à 9 points, gardant ainsi ses espoirs intacts avant la dernière journée.