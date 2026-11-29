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Le Bayern Munich encaisse un nouveau coup dur : son international autrichien Konrad Laimer sera absent pour une longue période, après avoir subi une grave blessure lors du match de Bundesliga face à Hambourg, qui s'est soldé par un nul et vierge.

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Ce revers survient à un moment délicat pour le club bavarois, qui perd l'un de ses joueurs les plus aptes à évoluer à différents postes et à combler les manques de son effectif.

Laimer a quitté la pelouse à la 52e minute, touché au pied gauche, et a été remplacé par le jeune Lennart Karl.

La manière dont l'Autrichien est sorti, en boitant, a fait craindre une blessure sérieuse, avant que le club allemand ne dévoile plus tard la nature de la blessure et la durée d'indisponibilité prévue.

Une opération réussie et une absence de plusieurs mois

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Le Bayern Munich a indiqué que les examens médicaux avaient révélé chez Laimer une déchirure d'un tendon de la cheville droite, une blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale. Il sera donc éloigné des terrains pendant plusieurs mois, une perte importante pour l'entraîneur Vincent Kompany.

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Dans un communiqué officiel, le club a déclaré : « Konrad Laimer a été opéré dimanche dernier en raison d'une déchirure d'un tendon de la cheville droite, contractée lors du match de Bundesliga contre Hambourg. L'opération s'est bien déroulée et le joueur de 29 ans va désormais entamer son programme de rééducation. »

L'Autrichien a ainsi entamé sa convalescence après le succès de l'opération, mais sa longue absence place le staff technique face à un nouveau défi. Laimer n'était en effet pas un simple titulaire cantonné à un seul poste : il représentait une solution tactique précieuse grâce à sa capacité à remplir plusieurs rôles selon les besoins de l'équipe.

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Le « pompier » que perd Kompany

Laimer était un véritable pompier de service dans l'effectif du Bayern Munich. Kompany l'a utilisé pour combler les manques au poste de latéral droit, l'a aussi employé comme ailier offensif et est même allé jusqu'à l'aligner en attaque, rôle qu'il a occupé lors de la défaite face à Lille (1-2).

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Cette polyvalence constituait l'un des principaux leviers tactiques de l'entraîneur belge, l'Autrichien lui offrant différentes solutions pour gérer les absences et faire tourner les joueurs entre les postes sans devoir procéder à de grands changements dans la composition de l'équipe. Mais sa blessure prive Kompany de cette option polyvalente à un moment où l'équipe a besoin de toutes ses forces.

Cette perte accentue la pression sur le staff technique du Bayern, désormais contraint de trouver des solutions capables de compenser les différents rôles qu'assurait Laimer, dont l'absence devrait s'étendre sur plusieurs mois. Le joueur entame quant à lui sa rééducation, avec l'espoir de retrouver les terrains une fois complètement rétabli.