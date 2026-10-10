Tous les regards se tournent vers le stade Santiago-Bernabéu, ce samedi, où le Real Madrid reçoit Villarreal dans le cadre de la huitième journée de la Liga, un duel riche en chiffres marquants, entre la supériorité historique des hôtes, une efficacité offensive en hausse et l'ambition des visiteurs de poursuivre leur regain de forme.

Le réseau de statistiques « Opta » a passé en revue les principaux chiffres et faits liés à ce choc à venir, les voici :

- Supériorité madrilène : le Real Madrid n'a pas perdu lors de ses 6 dernières confrontations face à Villarreal en championnat (5 victoires et un nul), et a remporté ses 4 derniers matchs consécutifs, sa meilleure série depuis octobre 2011, lorsqu'il avait enchaîné 5 victoires de suite.

- La force du Bernabéu : le Real Madrid a gagné ses 6 derniers matchs à domicile en championnat et a inscrit 4 buts dans chacune de ses quatre dernières rencontres, une performance qu'il n'avait plus réalisée depuis février 2016.

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- Un début relativement poussif : le Real Madrid a perdu deux matchs lors des 7 premières journées de la saison 2026-2027, soit le même nombre qu'à la même période de la saison 2014-2015 sous la houlette de Carlo Ancelotti.

- La bête noire de Mourinho : José Mourinho n'a jamais perdu lors de ses quatre matchs de Liga face à Villarreal, avec 3 victoires et un nul. Il a également gagné les deux rencontres qu'il a disputées à domicile, en inscrivant 7 buts et en encaissant 2.

- Mbappé brille : Kylian Mbappé a marqué 5 buts en 4 matchs face à Villarreal en Liga, et n'a fait trembler les filets davantage que contre la Real Sociedad, à qui il a inscrit 7 buts.

- Un bilan négatif pour les visiteurs : Villarreal a perdu 18 de ses 26 matchs à l'extérieur face au Real Madrid en championnat, contre deux victoires et 6 nuls, soit le plus grand nombre de défaites subies face à un même adversaire à l'extérieur dans l'histoire de la compétition.

- Le réveil de Villarreal : après un début sans victoire lors des 5 premières journées (deux nuls et 3 défaites), Villarreal a remporté ses deux derniers matchs, cherchant à prolonger sa série de victoires, qui n'a été dépassée que par une série de 6 succès entre octobre et décembre 2025.

- Une attaque qui crée des occasions : Villarreal possède le troisième meilleur total d'expected goals du championnat cette saison avec 16,5 buts, derrière Barcelone (28,5) et le Real Madrid (18,5), mais il n'a inscrit que 13 buts, soit un écart négatif de 3,5 buts par rapport à ce que reflètent ses occasions.

- Molero entre dans l'histoire : Alberto Molero a marqué un but et délivré deux passes décisives face à Levante lors de la dernière journée, devenant le plus jeune joueur espagnol de l'histoire de Villarreal à être impliqué sur 3 buts dans un même match de championnat, à l'âge de 22 ans et 355 jours, depuis Alex Baena en avril 2024.

- Un défi difficile pour l'entraîneur de Villarreal : Iñigo Pérez n'a remporté aucune victoire en 5 matchs de championnat face au Real Madrid, se contentant de 3 nuls et deux défaites, soit le même bilan que celui qu'il affiche face à Barcelone et à l'Athletic Bilbao en termes de nombre de matchs sans victoire, avec des résultats différents.