Le plus jeune arbitre espagnol dirigera le choc entre le Real Madrid et Séville, et la polémique dans la salle VAR

La commission des arbitres a annoncé la désignation de Mateo Busquets Ferrer pour diriger la rencontre entre le Real Madrid et le Séville FC, prévue demain dimanche en soirée, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne, au stade Santiago-Bernabéu.

Âgé de 32 ans, l'arbitre espagnol est le plus jeune de l'élite espagnole et il est considéré comme l'un des noms les plus prometteurs de l'arbitrage espagnol.

Selon le journal espagnol « AS », le match de dimanche ne sera pas le premier que Busquets Ferrer dirigera pour le Real Madrid cette saison, puisqu'il avait déjà officié lors de la rencontre face à la Real Sociedad lors de la deuxième journée, marquée par le retour de l'entraîneur portugais José Mourinho au stade Santiago-Bernabéu, et qui s'était achevée sur une victoire des Merengue (4-1).

Un bilan positif pour le Real Madrid avec Mateo Busquets

La rencontre de dimanche sera la neuvième que Busquets Ferrer arbitrera pour le Real Madrid, qui compte 6 victoires et 2 matches nuls, face à l'Atlético de Madrid et à Las Palmas, sans la moindre défaite sous sa direction.

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Quant au Séville FC, l'arbitre a dirigé ses matches à 11 reprises, avec un bilan de 8 victoires pour 3 défaites pour le club andalou.

Fernández dans la salle VAR

Malgré le bilan positif du Real Madrid avec l'arbitre central, les regards se tourneront également vers la salle de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), dont la responsabilité incombera à Guillermo Cuadra Fernández.

Selon le rapport, l'arbitre madrilène fait partie des noms qui suscitent la polémique dans le football espagnol, puisque le Real Madrid n'a signé que 11 victoires en 21 matches qu'il a dirigés, pour 5 matches nuls et 5 défaites.

Certaines de ses décisions passées ont par ailleurs provoqué des contestations au sein des milieux madrilènes, auxquelles s'ajoute la polémique liée à sa perception des matches de l'Atlético de Madrid, toujours selon le rapport.

Parmi les faits les plus souvent rappelés par ses détracteurs figure un match précédent face au Séville FC, lorsqu'il avait annulé un but de Vinicius Junior pour une main, une décision qui avait soulevé la polémique sur la question de savoir si le joueur avait utilisé son épaule ou son bras pour contrôler le ballon.