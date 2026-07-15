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Le plus grand est le plus redoutable… La magie de Messi le propulse sur le trône de la Coupe du monde 2026

L. Messi
Angleterre vs Argentine
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É.-U.

La star argentine brille à la Coupe du monde

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, a confirmé son statut de star de la Coupe du monde 2026 grâce à sa performance étincelante en demi-finale face à l’Angleterre.

Les Argentins ont croisé les Anglais ce mercredi au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, en demi-finale de la Coupe du monde 2026 coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Titulaire, il est devenu, à 39 ans et 21 jours, le joueur de champ le plus âgé à prendre part à un dernier carré mondial.

Malgré son âge, il a réussi le plus grand nombre de dribbles non seulement lors de cette rencontre, mais aussi sur l’ensemble de la Coupe du monde 2026.

Il a réussi au moins 8 dribbles face aux Three Lions, battant le record historique de 7 réussis par le Paraguayen Julio Enciso lors de la phase de groupes contre la Turquie.

Rappelons que Messi est le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, avec 21 réalisations, soit un de plus que la star française Kylian Mbappé, deuxième avec 20 buts.

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