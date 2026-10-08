Le plus constant : et si Mourinho faisait tout tourner autour de Bellingham ?

Alors que Kylian Mbappé souffre à nouveau de problèmes au genou, et que Vinicius Junior cherche encore son meilleur niveau physique et athlétique, Jude Bellingham a retrouvé son niveau habituel et est devenu l'élément le plus régulier de l'attaque du Real Madrid.

Ce trio offensif représente toujours le grand espoir de l'entraîneur José Mourinho au sein du Real Madrid, mais c'est Bellingham qui livre actuellement la prestation la plus régulière, selon ce qu'a rapporté le journal « Marca ».

Il ne s'agit pas ici de minimiser le rôle de ses deux coéquipiers de la Maison Blanche, car la saison n'en est qu'à ses débuts et tous deux auront un rôle majeur, mais dans une équipe qui cherche encore son rythme, Bellingham offre déjà une prestation remarquable, et il le fait à Madrid comme avec la sélection d'Angleterre.

C'est du moins ce que montrent les chiffres : le milieu de terrain a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en 8 matchs officiels avec le Real Madrid, mais le rendement de Jude ne s'arrête pas là : 91 % de précision dans ses passes, 52 ballons récupérés, 52 duels gagnés sur 84, et 12 passes clés en cette phase précoce de la saison.

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Mourinho révèle tout son potentiel





L'une des clés de la renaissance de Bellingham réside dans le poste que lui a confié José Mourinho. L'entraîneur portugais utilise en effet Bellingham comme milieu offensif dans son 4-2-3-1, proche du but et avec une liberté de mouvement entre les lignes.

Cette stratégie vise à retrouver l'un des principaux atouts dont le joueur anglais avait fait preuve lors de sa première saison au Real Madrid : sa capacité à se positionner dans la surface de réparation et à prendre les bonnes décisions.

Cette saison-là, Bellingham avait inscrit 23 buts et délivré 13 passes décisives, des statistiques qui lui avaient valu de terminer troisième du Ballon d'Or.

Ses responsabilités au milieu de terrain ont ensuite augmenté, il a connu des problèmes physiques et une saison lors de laquelle son influence offensive a reculé. Aujourd'hui, Mourinho semble avoir trouvé le moyen de lui rendre une partie de cette liberté.

Bellingham continuera d'assumer ses tâches défensives et son rôle dans la construction des attaques, mais son poste principal est désormais plus avancé. De là, il pourra mieux exploiter ses déplacements, ses dribbles et sa capacité à se trouver dans la surface de réparation.





Et si tout tournait autour de Bellingham ?





Avec l'Angleterre, le plan diffère, mais l'idée est similaire : l'entraîneur Thomas Tuchel cherche à exploiter la polyvalence de Bellingham, capable d'évoluer à plusieurs postes, et il l'a même essayé comme véritable attaquant.

Le staff technique anglais souhaite également une équipe plus flexible, qui laisse à ses joueurs la liberté de changer de position. Cela s'est manifesté face à la Croatie, Bellingham ayant contribué à quatre des sept buts de l'Angleterre : il en a inscrit un et en a délivré trois.

Roy Keane, légende de Manchester United, a figuré parmi ceux qui ont le plus fait son éloge. L'ancien footballeur a mis en lumière l'habileté de Bellingham balle au pied, mais il a surtout insisté sur son énorme engagement sans ballon et sa capacité à inspirer les autres.

Il a déclaré à la chaîne ITV : « Il peut devenir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps ». Ce commentaire reflète la grande estime dont jouit Bellingham en Angleterre : il n'est plus seulement une jeune star du Real Madrid, mais est devenu l'un des leaders de la sélection anglaise, qui cherche à bâtir son avenir autour de lui. Et à Madrid, le sentiment n'est pas très différent.



