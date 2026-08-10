Le plan va-t-il réussir ? L'Atlético Madrid mise sur le maintien de Julian Alvarez grâce à une opération aux multiples objectifs

L'Atlético Madrid continue de franchir des étapes sérieuses pour atteindre son objectif suprême sur le marché des transferts après une attente de plus d'un an, puisqu'il s'est rapproché de la signature de Cristian Romero, le défenseur de Tottenham.

Le journal « Marca » a affirmé que le tempérament de leader de Romero en ferait un joueur incontournable, ce qui rehausserait immédiatement le niveau de la défense et créerait un impact positif accroissant la concurrence dans les différents postes sur le terrain.

Mais, comme si cela ne suffisait pas à justifier sa signature, il constituera une solution inattendue à la crise de Julián Álvarez.

Outre leur appartenance à la sélection argentine, Cristian et Julián Álvarez entretiennent une relation étroite. Les trois années qui les séparent ne les ont pas empêchés de nouer une solide amitié, mais le défenseur exerce toujours une grande influence sur l'attaquant. On s'attend donc à ce qu'il joue le rôle d'« allié » pour apaiser la situation de Julián.

D'une part, Romero sera le joueur que Julián Álvarez a toujours souhaité, ce qui fait du projet de l'Atlético Madrid un concurrent sérieux pour les grands clubs.

Lors de son premier entretien en Espagne, Álvarez a déclaré au journal Marca que Romero était le meilleur défenseur qu'il ait jamais affronté.

D'autre part, sa présence dans le vestiaire pourrait être un facteur incitant l'attaquant à renoncer à son intention de rejoindre Barcelone.

Il existe un autre facteur tout aussi important : le défenseur surnommé « Cuti » représentera un refuge et un soutien durant ces premiers mois où la relation avec les supporters et l'atmosphère entourant chaque match se caractérisent par une hostilité aiguë.

En ce sens, on suppose que l'expérience et le leadership de ce défenseur central seront un précieux appui et un conseiller pour « l'Araignée » afin de surmonter la situation et, plus important encore, de l'encourager à obtenir le pardon grâce à ses performances sur le terrain.

C'est pourquoi, tout comme grandit l'optimisme quant au fait que les négociations avec Tottenham aboutiront finalement à la signature de « Cuti » pour environ 40 millions d'euros, il existe aussi une confiance dans le fait que l'affaire Julián puisse revenir progressivement à la normale.