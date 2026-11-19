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La prolongation du contrat d'Arda Güler jusqu'en 2032 n'avait rien d'une simple signature de routine dans les bureaux du Bernabéu. C'était une marque de confiance de Mourinho envers son élève préféré, pour qui il a élaboré un plan spécial qui laisse penser qu'il s'apprête à vivre la meilleure saison de sa vie.

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La prolongation du contrat d'Arda Güler avec le Real Madrid jusqu'en 2032 revêt une grande valeur symbolique pour le club. L'international turc a en effet été la plus belle réussite de la cellule de recrutement des talents dirigée par Juni Calafat ces dernières années, celle-ci ayant devancé le FC Barcelone, alors piloté par Deco, pour obtenir sa signature.

Cette décision intervient alors que les derniers détails du transfert de JJ Gabriel, autre talent dans lequel investir à Valdebebas, sont en passe d'être réglés. Même si l'opération n'est pas toujours aussi simple qu'on pourrait le croire, la prolongation de Güler tombe à point nommé.

Le quotidien espagnol « Sport » rapporte, citant des sources proches du vestiaire du Real Madrid : « Mourinho est convaincu que, si tout se passe bien, il signera les meilleurs chiffres de sa carrière cette saison. »

Depuis son retour au club, le technicien portugais a fait de Güler son fidèle élève, un joueur autour duquel se construit un réseau de passes et qui améliore les coups de pied arrêtés, grâce à une forte présence balle au pied dont profite le reste de l'équipe.

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La phrase de Kylian Mbappé, « Merci, je dormirai mieux ce soir », après l'annonce de sa prolongation, illustre bien l'influence de la progression du joueur turc sur l'écosystème du Real Madrid.

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Jusqu'ici cette saison, Güler a inscrit cinq buts et délivré sept passes décisives en 19 matchs, répartis entre le Real Madrid, où il compte quatre buts et six passes décisives en 14 rencontres, et la Turquie, avec laquelle il a contribué à un but et une passe décisive en cinq matchs.

Ses douze contributions directes le rapprochent de ses meilleurs chiffres en carrière : son record de buts s'élève à neuf réalisations lors de la saison 2024-2025, tandis que sa meilleure production offensive remonte à la saison 2025-2026, avec huit buts et dix-neuf passes décisives en club et en sélection.

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Pour faire franchir un nouveau palier au joueur turc, le journal assure que Mourinho a mis au point un plan spécial. Güler devrait continuer à évoluer sur le côté droit, l'idée étant de créer une supériorité numérique au milieu de terrain et de laisser le couloir libre pour Federico Valverde, qui possède la capacité physique nécessaire pour attaquer les espaces sur ce flanc.

Cet ajustement tactique a été la clé de l'envolée du Real Madrid lors de sa série de huit victoires consécutives entre les deux dernières trêves internationales.

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« Mourinho a choisi Güler pour donner à l'équipe davantage de contrôle sur son jeu offensif », souligne le journal. Les performances collectives confirment ce choix, puisque l'équipe affiche des statistiques nettement meilleures avec le joueur turc sur le terrain : le Real Madrid a marqué 25 buts et n'en a encaissé que 4 au cours des 846 minutes disputées par Güler en Liga et en Ligue des champions, contre 19 buts marqués et 13 encaissés lors des 594 minutes jouées sans lui, selon les données du site « FBref ».

La différence se situe au niveau des buts encaissés, dont la moyenne passe de 1,97 but par 90 minutes en l'absence du joueur turc à 0,43 avec lui sur le terrain, soit une baisse de 78 %.

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Mourinho étudie également la possibilité d'aligner Güler en numéro 8 lors de certains matchs. Le technicien portugais estime toutefois que le Turc ne devrait pas évoluer à un poste aussi reculé, car il est à son meilleur près du but adverse.

Il pourrait néanmoins s'avérer nécessaire de l'utiliser à ce poste face aux équipes qui défendent en bloc bas, un rôle qui l'obligerait à orienter le jeu depuis une position plus reculée.

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La saison de Mourinho au Real Madrid dépend en grande partie des performances d'Arda Güler, un joueur que l'entraîneur et son staff admirent énormément depuis la toute première séance d'entraînement.

Cette relation, cordiale au départ, s'est muée en un lien personnel et professionnel étroit, comme l'ont confirmé les sources du journal : « Mourinho est extrêmement heureux de cette prolongation. Il veut continuer à tirer le meilleur de lui. »