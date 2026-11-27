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Hansi Flick a réduit la charge de travail des cadres du Barça tout au long du mois de novembre afin qu'ils soient au meilleur de leur forme en fin d'année. L'entraîneur allemand privilégie la fraîcheur physique alors que le club catalan se prépare à une série de matches à fort enjeu sur la scène nationale et européenne.

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Comment Flick a fait tourner ses cadres en novembre

Le staff technique de Barcelone a strictement limité le temps de jeu de plusieurs titulaires habituels sur les quatre derniers matches en club et en sélection, selon SPORT. Pedri a disputé 194 minutes sur cette période, tandis que Lamine Yamal et le gardien Joan Garcia ont joué 180 minutes chacun.

Raphinha a cumulé 175 minutes sur le terrain, devant Pau Cubarsi avec 135 minutes et Eric Garcia avec 84. Pour Flick et son staff, la fraîcheur physique est indispensable afin que Barcelone reste compétitif pendant cette période exigeante de la saison.

Le temps de jeu de Pedri surveillé, Fermin contraint au repos

Cette prudence se voit particulièrement dans la gestion de Pedri depuis le début de la saison. Le milieu de terrain a été remplacé bien plus souvent que lors des deux premières saisons de l'entraîneur allemand au club, afin de préserver sa condition physique.

À l'inverse, Fermin Lopez a supporté une charge beaucoup plus lourde, avec 285 minutes disputées pour Barcelone et l'Espagne sur la même période. Son expulsion contre Villarreal a toutefois involontairement offert au staff une période de récupération : la suspension qui en découle le prive des prochains matches contre le Deportivo La Corogne et l'Atlético de Madrid.

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Préserver la fraîcheur de l'effectif pour un jeu exigeant

Si la suspension de Fermin prive Barcelone d'un atout offensif important à court terme, ce repos forcé lui permet de recharger ses batteries avant les derniers matches de l'année. Éviter l'épuisement en fin d'année reste au cœur de la planification de Flick alors que le calendrier se resserre.

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En réduisant la charge de travail de ses principaux titulaires en novembre, l'entraîneur veille à ce que son effectif conserve l'énergie nécessaire pour appliquer ses principes tactiques exigeants. Garder ses cadres frais donnera aux Catalans de meilleurs atouts lorsque les enjeux s'élèveront.

De grands rendez-vous attendent Barcelone au Camp Nou

Cette stratégie sera mise à l'épreuve début décembre, lorsque Barcelone recevra l'Atlético de Madrid au Camp Nou le 2 décembre, puis Manchester City le 8 décembre. Ces deux affiches exigeront une intensité de tous les instants, notamment au milieu de terrain. La maîtrise du rythme par Pedri et l'apport offensif de Raphinha seront décisifs si Barcelone veut terminer l'année 2026 sur une bonne note.