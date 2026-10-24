L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, aborde le Clasico de demain face au Barça au Camp Nou en espérant ne pas revivre le cauchemar de son premier match contre le club catalan en tant qu'entraîneur des Merengues, lorsqu'il avait subi une défaite écrasante qu'il avait alors qualifiée de « pire de sa carrière ».

Les débuts de José Mourinho dans le Clasico n'avaient pas été ceux qu'il espérait, puisqu'il s'était incliné face au Barça sur le score de 5-0 au Camp Nou, le 29 novembre 2010, dans le cadre de la 13e journée du Championnat d'Espagne, lors d'un match qui révéla l'ampleur du défi qui l'attendait pour rivaliser avec l'équipe de l'entraîneur Pep Guardiola.

Le Real Madrid abordait cette rencontre sans la moindre défaite lors des 12 premières journées du championnat, et Mourinho n'avait perdu aucun match officiel avec le club madrilène depuis sa prise de fonctions à l'été 2010.

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Mais le Barça imposa sa supériorité très tôt dans le Clasico : Xavi Hernández ouvrit le score à la 10e minute, avant que Pedro Rodríguez n'ajoute le deuxième but à la 18e minute, les locaux terminant la première période avec deux buts d'avance.

Dès le début de la seconde période, Mourinho procéda à son premier changement en faisant entrer Lassana Diarra à la place de Mesut Özil, mais ce changement ne mit pas un terme à la domination catalane. David Villa inscrivit deux buts consécutifs, aux 55e et 58e minutes, profitant de deux passes décisives de Lionel Messi, avant que Jeffrén Suárez ne scelle la manita, à la première minute du temps additionnel.

Les statistiques du match révélèrent l'écart entre les deux géants : le Barça détint le ballon à hauteur de 66 % contre 34 % pour le Real Madrid, et tira 15 fois contre seulement 5 tentatives pour le club madrilène, cadrant également 6 ballons contre deux frappes pour le Real Madrid.

La situation s'aggrava encore pour les Merengues dans les dernières minutes de la rencontre, après l'expulsion de Sergio Ramos à la suite de son geste sur Carles Puyol.

Après le match, Mourinho reconnut la supériorité du Barça et qualifia cette défaite de pire de sa carrière d'entraîneur à cette époque, affirmant que son équipe avait livré une très mauvaise prestation, tandis que l'adversaire avait réalisé une performance exceptionnelle.



