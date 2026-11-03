Feyenoord se prépare à accueillir l’Inter après un parcours européen riche en buts
Feyenoord accueille l’Inter à De Kuip mardi soir avec l’ambition de faire tomber un autre grand nom de la Ligue des champions. L’équipe de Gio van Bronckhorst a obtenu des résultats aussi spectaculaires qu’imprévisibles en Europe, notamment une victoire 3-2 à domicile contre Como après une lourde défaite face au FC Barcelone.
Le club néerlandais aborde cette rencontre sans victoire lors de ses trois derniers matches, toutes compétitions confondues.
Van Bronckhorst reste toutefois convaincu que jouer à domicile galvanisera ses joueurs.
Van Bronckhorst analyse les forces et les faiblesses de l’Inter
Avant la rencontre, Van Bronckhorst a reconnu l’expérience de l’Inter tout en évoquant de possibles failles tactiques. « Ils sont peut-être un peu diminués, mais ils ont toujours beaucoup de qualité et d’expérience. Ils savent exactement comment jouer selon les phases du match », a expliqué Van Bronckhorst.
« Ils n’ont pas peur de défendre avec un bloc bas avant de partir en transition. Ils ont beaucoup de joueurs solides avec le ballon, deux bons attaquants... C’est une équipe très complète. »
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« Toutes les équipes ont des faiblesses. Certaines en ont moins, mais nous aurons des occasions à saisir demain », a ajouté l’entraîneur de Feyenoord.
Read souligne les changements depuis la précédente rencontre contre l’Inter
Le défenseur de Feyenoord Givairo Read a souligné que le match de mardi ressemblerait peu à leur confrontation en huitièmes de finale en 2025. « C’était une belle expérience... Mais nous avons eu du mal », s’est souvenu Read. « C’était un match complètement différent. Nous avions aussi une équipe complètement différente à l’époque. Il n’y avait que Hadj Moussa et moi. »
Van Bronckhorst a réaffirmé la confiance de son groupe : « À domicile surtout, nous jouons chaque match pour gagner. »
« On sent encore l’énergie et la confiance. Je le vois à l’entraînement et j’espère qu’on le verra aussi demain », a-t-il déclaré.
Une soirée européenne à fort enjeu attend Feyenoord à De Kuip
Feyenoord veut s’appuyer sur l’énergie de son public pour décrocher trois points précieux lors de la phase de groupes de la Ligue des champions.
Van Bronckhorst s’attend à ce que son équipe fasse preuve de patience face aux blocs défensifs bas.
Le coup d’envoi à De Kuip est prévu mardi soir.