Le père de Micky van de Ven réagit aux rumeurs concernant la relation présumée de son fils avec un mannequin anglais

Selon plusieurs sources concordantes, le défenseur néerlandais Micky van de Ven entretiendrait une relation avec le mannequin britannique Ella Buffin, âgée de 24 ans. L’influenceuse, suivie par plusieurs centaines de milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux, a récemment été aperçue à Marbella en compagnie de l’international, actuellement engagé dans la Coupe du monde. Des témoins oculaires assurent qu’ils étaient inséparables. Interrogé par RTL Boulevard, son père, Marcel van de Ven, a préféré ne pas commenter cette idylle supposée.

La famille Van de Ven a fait le déplacement aux États-Unis pour soutenir le joueur durant la Coupe du monde. « Je suis très fier. Nous sommes ici avec ses sœurs et sa mère, tous ensemble », a confié Marcel Van de Ven mercredi à RTL Boulevard.

Interrogé sur une éventuelle présence de la compagne du latéral gauche dans les tribunes pour affronter la Tunisie, il se montre évasif : « Ce n’est pas encore d’actualité. Mais qui sait, cela viendra peut-être. C’est tout à fait possible. »

Il précise toutefois qu’il n’appartient pas à lui de commenter la vie amoureuse du joueur. « En tout cas, si elle vient, elle ne se cachera pas sous une chaise. Les médias devront simplement rester à l’affût s’ils veulent l’apercevoir. Alors, gardez l’œil ouvert. »

Le latéral gauche de l’Oranje et de Tottenham Hotspur est pleinement concentré sur les matchs de poule et les séances d’entraînement de la Coupe du monde. Toutefois, les joueurs de la sélection de Ronald Koeman parviennent tout de même à se détendre.

« Parfois, ils peuvent passer quelques heures avec nous le lendemain d’un match. On va alors déjeuner ou faire quelque chose d’agréable », précise le père Van de Ven. « C’est agréable pour eux de pouvoir de temps en temps s’accorder une petite sortie avec des proches. »