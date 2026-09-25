Abdulrahman Al Hamdan, gardien de but retraité du club d'Al Shabab et père d'Abdullah Al Hamdan, attaquant d'Al Nassr et de l'actuelle sélection saoudienne, a exprimé sa colère face à ce qu'il a qualifié d'insultes visant son fils au cours de la dernière période.

Abdullah Al Hamdan a fait l'objet de vives critiques après sa prestation terne lors de la victoire de la sélection saoudienne face à son homologue koweïtienne sur le score d'un but à zéro, avant-hier mercredi, au stade Al Inma à Djeddah, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe 27.

Abdulrahman Al Hamdan a déclaré dans des propos au quotidien saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Ce qui se passe (avec Abdullah) a dépassé les limites de la critique technique constructive pour entrer dans le cadre de l'attaque personnelle et du règlement de comptes. »

Il a expliqué : « Si ces attaques ont lieu alors que la sélection a gagné, qu'auraient-ils fait si elle avait trébuché ? Ce que nous voyons, c'est une mobilisation infondée qui n'a aucun lien avec la réalité. »

Il a ajouté : « Malheureusement, le regard de certaines personnes est limité, guidé par la haine et non par le réalisme. Je leur dis : craignez Dieu dans vos propos, car la critique doit servir à corriger et non à attaquer, d'autant que nous sommes dans une mission nationale, que la sélection est absente des podiums de sacre depuis des années et qu'elle a besoin de soutien et non de destruction. »

Il a poursuivi : « Je ne me suis pas exprimé dans les médias depuis des années, mais j'ai un message : la coupe est pleine, et les insultes ont dépassé les normes morales et nos coutumes sociales pour aller jusqu'à porter atteinte à l'honneur. Dieu nous suffit, et quel excellent garant. »

Abdulrahman Al Hamdan a réclamé l'intervention du ministre des Sports et du président de la Fédération saoudienne de football, afin de protéger son fils ainsi que les autres joueurs de ce qu'il a appelé le dénigrement organisé.

Il a conclu : « L'amour de la patrie est plus grand que l'amour du club, et nous devons tous laisser les emblèmes des clubs derrière nous lorsque les joueurs portent l'emblème de la nation, et nous tenir à l'écart des poisons que certains répandent pour attiser et provoquer. »