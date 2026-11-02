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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Le penalty de Mbappé rouvre un dossier épineux : une statistique choc révèle le paradoxe du Real Madrid

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Kylian Mbappé
Espagne
France

Barcelone à la deuxième place avec un large écart

Une statistique historique a révélé que le Real Madrid est en tête du classement des clubs ayant le plus bénéficié de penalties dans l'histoire du championnat d'Espagne, devançant son rival traditionnel, le Barça, ainsi que son voisin l'Atlético Madrid, dans un contexte de polémique récurrente autour des décisions arbitrales qui marquent les matches de la compétition.

Cette statistique a été mise en lumière après le penalty accordé en faveur du Real Madrid lors de la rencontre face au Racing Santander, dimanche dernier, à la suite d'une intervention subie par le Français Kylian Mbappé dans la surface de réparation, une décision dont la validité a suscité la controverse, bien que son attribution ait aidé la formation madrilène à prendre l'avantage sur le score de 1-0, avant de remporter la rencontre (3-0).

Selon le journal catalan « Mundo Deportivo », les penalties obtenus par le Real Madrid dans l'histoire du championnat d'Espagne s'élèvent à 601, contre 520 pour le Barça et 498 pour l'Atlético Madrid, ce qui permet au club madrilène de conserver la première place avec une avance nette sur son concurrent le plus proche dans ce classement.

En ce qui concerne les statistiques du siècle en cours, le Real Madrid a continué de dominer le classement après avoir obtenu 235 penalties, devançant le Barça, deuxième avec un total de 204, tandis que l'Athletic Bilbao occupe la troisième place avec 171 penalties accordés.

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Ces chiffres interviennent à un moment où les critiques du Real Madrid à l'égard des décisions arbitrales en championnat d'Espagne se multiplient, le club exprimant à différentes occasions ses inquiétudes concernant certaines situations qu'il estime avoir influé sur ses résultats.

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