Le penalty de Mbappé refusé malgré le sang : qui est Rojas, l'arbitre du choc entre le Barça et l'Atlético ?

La commission des arbitres a annoncé la désignation de l'arbitre espagnol Javier Alberola Rojas pour diriger la rencontre très attendue entre l'Atlético Madrid et le Barça, prévue demain dimanche dans le cadre du championnat d'Espagne, un match d'une grande importance dans la lutte pour la première place.

Selon le journal « Mundo Deportivo », l'arbitre Javier Iglesias Villanueva se chargera de l'assistance vidéo (VAR), dans la deuxième désignation arbitrale majeure de cette saison.

Alberola Rojas, âgé de 34 ans et natif de la ville de Ciudad Real, est considéré comme l'un des arbitres montants les plus en vue du football espagnol, après avoir fait récemment sa première apparition en Ligue des champions, bien qu'il figure au sein du premier groupe des arbitres de l'Union des associations européennes de football (UEFA).

Il dirige le choc entre le Barça et l'Atlético pour la première fois

Le match de demain sera la septième apparition de l'arbitre en championnat d'Espagne au cours de la saison en cours, et il représente aussi la première rencontre entre l'Atlético Madrid et le Barça qu'il dirige dans sa carrière en première division.

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Alberola Rojas a déjà dirigé 21 matchs de l'Atlético Madrid en championnat d'Espagne, au cours desquels l'équipe a obtenu 12 victoires pour quatre nuls et cinq défaites. Le dernier match qu'il a arbitré pour le club madrilène était face à Séville lors de la troisième journée de la saison en cours, qui s'est soldé par une victoire de l'Atlético sur le score de 3-1 au stade Sánchez Pizjuán.

Ce même arbitre a également dirigé la finale de la Coupe du Roi d'Espagne 2026, que l'Atlético Madrid a perdue face à la Real Sociedad aux tirs au but, après que le temps réglementaire et les prolongations se sont achevés sur un nul 2-2 au stade La Cartuja.

Quant au Barça, Alberola Rojas a dirigé 13 de ses matchs en championnat, au cours desquels l'équipe catalane a obtenu 10 victoires et deux nuls, pour une seule défaite.

Le dernier match qu'il a arbitré pour le Barça remonte à février dernier, lorsque l'équipe s'est imposée face à Levante par trois buts à zéro au stade Spotify Camp Nou, tandis que l'unique défaite remonte au 20 mai 2023, lorsqu'il a chuté face à la Real Sociedad sur le score de 2-1 à domicile.

Un épisode arbitral polémique

La désignation d'Alberola Rojas intervient alors que son nom a été associé à un épisode arbitral qui avait suscité la colère du Real Madrid la saison dernière, lorsqu'il avait refusé d'accorder un penalty en faveur du Français Kylian Mbappé face à Gérone, une action devenue le centre d'un vaste débat dans les médias espagnols et qui avait rouvert le dossier des décisions arbitrales polémiques en championnat d'Espagne.

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Les origines de la polémique remontent au match entre le Real Madrid et Gérone disputé en avril 2026, qui s'est achevé sur un nul sur le score d'un but partout, après que ses dernières minutes ont été marquées par une action ayant soulevé de larges contestations au sein du club merengue.

Au cours de la rencontre, Mbappé a reçu un coup au visage dans la surface de réparation de la part du défenseur brésilien Vitor Reis, ce qui lui a occasionné une blessure et un saignement au-dessus du sourcil droit, mais l'arbitre Javier Alberola Rojas n'a pas accordé de penalty en faveur du Real Madrid, et l'arbitre assistant vidéo n'est pas non plus intervenu pour revoir et modifier la décision.

Álvaro Arbeloa, alors entraîneur du Real Madrid, avait estimé que son équipe méritait un penalty dans cette situation, et il avait aussi critiqué la façon de traiter certaines actions polémiques, en référence au rôle de l'assistance vidéo et aux limites de son intervention dans les décisions arbitrales.