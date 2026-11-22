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Le penalty obtenu par le FC Barcelone face à Villarreal, en première période de la rencontre disputée dimanche soir, a suscité la polémique sur le plan arbitral, l'arbitre Alejandro Hernández Hernández ayant dû revoir l'action grâce à l'assistance vidéo avant de l'accorder au club catalan.

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La décision est intervenue à la 21e minute, après la chute de Lamine Yamal dans la surface de réparation à la suite d'une intervention de Tani Oluwaseyi, attaquant de Villarreal, sur une action qui a nécessité le recours à la vidéo pour déterminer s'il y avait bien une faute justifiant un penalty.

Le compte « Archivo VAR », spécialisé dans l'analyse des situations arbitrales, a tranché le débat sur le bien-fondé de la décision, affirmant que le penalty était justifié et que l'arbitre avait eu raison de le siffler après avoir revu l'action.

Le compte « Archivo VAR » a publié sur X une analyse de l'action : « La VAR a dû venir en aide à l'arbitre Hernández Hernández. »

Le compte a ajouté, en détaillant l'action : « Oluwaseyi a gêné Lamine Yamal par deux contacts, le premier en bas, puis le second en haut. »

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Le compte a ensuite clairement affiché sa position sur la décision : « Penalty justifié », avant d'expliquer le point le plus important dans l'interprétation de l'action. Selon lui, le contact décisif est le premier, car Lamine Yamal avait déjà commencé à tomber lorsque le second contact s'est produit.

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Ainsi, l'interprétation du compte spécialisé ne repose pas sur la simple existence d'un contact entre les joueurs, mais sur le moment de la première intervention et son influence directe sur la chute de l'attaquant barcelonais, ce qui rend la faute passible d'un penalty.

Ce point revêt une importance particulière, car certaines images peuvent montrer un contact supplémentaire après le début de la chute du joueur, sans que cela annule nécessairement une faute antérieure ayant été la cause principale de sa perte d'équilibre.

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Lamine Yamal manque son penalty

Malgré cette occasion en or de réduire l'écart, Lamine Yamal n'est pas parvenu à transformer le penalty : chargé de le tirer à la 23e minute, il a vu sa frappe heurter le poteau droit du but de Villarreal, privant les locaux d'une occasion importante.

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Le Barça domine, Villarreal le punit

L'action est survenue au cours d'une première période riche en rebondissements, marquée par l'avance de Villarreal de deux buts à zéro, malgré la nette domination du Barça dans la possession et l'initiative offensive.

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Tajon Buchanan a ouvert le score pour Villarreal à la 5e minute, profitant d'une erreur défensive barcelonaise, avant que Tani Oluwaseyi ne double la mise à la 7e minute, sur une passe décisive d'Alberto Moleiro.

En face, le Barça a imposé sa maîtrise du jeu et a terminé la première période avec 74 % de possession, contre 26 % pour Villarreal. Il a également tenté 13 tirs, contre seulement trois pour son adversaire, pour un total de buts attendus de 1,16, contre 0,11 pour l'équipe visiteuse.

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Mais le penalty manqué a empêché le Barça de réduire l'écart, et les deux équipes ont regagné les vestiaires sur un avantage de deux buts à zéro pour Villarreal, avec des interrogations sur la capacité de Hansi Flick à renverser la situation en seconde période.

En définitive, la décision d'accorder le penalty était justifiée selon l'analyse d'« Archivo VAR », mais le Barça n'a pas su profiter de l'occasion, Yamal ayant manqué une tentative qui aurait pu relancer son équipe dans la rencontre.