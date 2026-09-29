Ferran Soriano refuse de démentir les graves accusations de Rob Harris, journaliste de Sky Sports. Le directeur général de Manchester City ne veut fournir aucune explication sur les accusations liées à la violation des règles financières de la Premier League.

« La Premier League confirme aujourd’hui que vous avez triché pendant près de dix ans. Présentez-vous vos excuses aux supporters de football ? », demande Harris au dirigeant de Manchester City. « Je n’ai rien à dire, merci », répond brièvement Soriano.

Harris veut ensuite savoir si Soriano a confiance dans la capacité de Manchester City à remporter une procédure d’appel. « La Premier League parle de “contrats fictifs”. Est-ce un “club fictif” ? Vous n’avez rien à dire au monde du football ? Vous avez triché pendant si longtemps. » Soriano répète une nouvelle fois « merci », avant de s’éloigner à grandes enjambées.

Soriano a notamment été vice-président du FC Barcelone entre 2003 et 2008. L’expérimenté dirigeant espagnol est directeur général de Manchester City depuis 2012, le club semblant donc être en grande difficulté.

Manchester City a enfreint les règles financières de la Premier League pendant neuf ans, peut-on lire mardi sur le site de la Premier League. Il avait déjà été révélé auparavant que le géant anglais avait été reconnu coupable de pas moins de 114 infractions aux règles en matière financière.

La Premier League publie désormais une déclaration pour la première fois. Il est notamment reproché à Manchester City d’avoir conclu de faux contrats avec des partenaires commerciaux, dans lesquels les accords entre toutes les parties étaient présentés de manière erronée. Cela a permis au club de réduire les coûts sur le papier et d’augmenter les revenus.

En enfreignant les règles, Manchester City a pu dissimuler 1,05 milliard d’euros de coûts aux autorités de contrôle. Par ailleurs, la situation financière a été jugée plus favorable qu’elle ne l’était en réalité, ce qui a permis d’éviter des conséquences pendant des années.