Le Paris Saint-Germain s'est rapproché de la conclusion d'un joli transfert en provenance du championnat italien lors du mercato estival en cours.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a écrit sur son compte sur le réseau « X » : « Le Paris Saint-Germain a présenté son projet à Zion Suzuki afin d'obtenir le feu vert du gardien concernant l'opération. »

Le spécialiste du mercato a ajouté : « Le Paris Saint-Germain est prêt à aller de l'avant dans les négociations avec Parme, sachant que la Juventus souhaitait elle aussi recruter Suzuki, mais son offre initiale a été refusée. »

Il convient de rappeler que Lucas Chevalier et Matvei Safonov se sont relayés dans le onze de départ pour garder la cage du PSG la saison dernière, après la vente de Gianluigi Donnarumma à Manchester City.



