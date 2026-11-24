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Alors que le Paris Saint-Germain cherche une issue à la crise de blessures qui frappe son effectif et s'apprête à passer à l'action lors du mercato hivernal pour compenser ses pertes offensives, le nom du Brésilien Vinicius Junior, star du Real Madrid, est apparu parmi les options sur la table du club français.

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Le Paris Saint-Germain a encaissé un coup dur avec la blessure de son ailier français Désiré Doué, gravement touché lors du match face à Nice, remporté 3-2 par son équipe. Il a dû quitter la pelouse sur une civière, très ému et en larmes.

Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, une blessure qui nécessite une intervention chirurgicale avant la fin du mois. Sa saison est donc terminée et il sera éloigné des terrains pour une longue période.

Cette blessure constitue un revers cruel pour Doué, qui affichait un niveau remarquable avec le club parisien. Elle place également le staff technique face à un nouveau défi, privé de l'une de ses principales armes offensives dans la phase décisive de la saison.

Les ennuis du club français ne s'arrêtent pas à Doué : il doit aussi composer avec la longue absence du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, victime d'une grave blessure au genou. La direction du club étudie donc la possibilité de se positionner sur le marché des transferts hivernal pour renforcer sa ligne d'attaque.

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Le Paris Saint-Germain tranche

Alors que se multipliaient les informations sur la recherche d'un nouvel ailier par le Paris Saint-Germain, les médias européens ont commencé à évoquer plusieurs noms susceptibles de rejoindre le Parc des Princes. Le plus en vue était celui de Vinicius Junior, la star du Real Madrid, présenté par certains journalistes espagnols comme une option possible pour compenser les absences offensives.

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L'ailier brésilien traverse une période compliquée au Real Madrid, après avoir essuyé de nombreuses critiques en raison de la baisse de son niveau lors de la première moitié de saison. Il a même récemment reconnu ne pas s'être préparé comme il le fallait durant l'été, ce qui s'est ressenti sur ses performances sur le terrain.

Vinicius a toutefois montré des signes encourageants lors de la dernière trêve internationale, en retrouvant son éclat sous le maillot de la sélection brésilienne. Auteur de cinq buts en deux matchs amicaux, il a adressé un message fort quant à sa capacité à surmonter ce passage difficile.

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Son retour de suspension, après quatre matchs de Liga purgés, lui a aussi offert une nouvelle occasion de retrouver sa place au Real Madrid. Entré en jeu face au Celta Vigo, il a livré une prestation remarquée et a clairement pesé sur le cours de la rencontre, remportée 2-1 par son équipe.

Malgré les rumeurs associant Vinicius à un possible transfert au Paris Saint-Germain, ce scénario ne suscite aucun intérêt du côté du club français, selon les révélations du journaliste italien Fabrizio Romano sur DAZN.

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Romano a expliqué que le Paris Saint-Germain n'envisage pas de recruter la star brésilienne lors du mercato hivernal, assurant que le club recherche un profil totalement différent pour pallier les absences de Doué et de Kvaratskhelia.

La priorité de la direction parisienne est de recruter un joueur plus jeune, au talent prometteur et doté d'une grande marge de progression, plutôt que de se tourner vers une star mondiale déjà très célèbre et expérimentée.

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Le Paris Saint-Germain ne semble donc pas vouloir se lancer dans une course à un grand nom uniquement pour compenser l'absence de ses stars. Il préfère investir dans un jeune talent en phase avec sa vision sportive et ses projets d'avenir.

Romano a mis fin au débat sur un éventuel transfert de Vinicius dans la capitale française en déclarant : « Il n'y aura rien entre Vini et le Paris Saint-Germain cet hiver ». Un message clair, qui met un terme aux spéculations autour de ce dossier.