Le Paris Saint-Germain publie un communiqué officiel concernant la blessure de sa star

Le Paris Saint-Germain a publié un communiqué officiel, ce lundi, concernant l'état de santé de son joueur Warren Zaïre-Emery, après son forfait avec le rassemblement de l'équipe de France sur blessure.

Zaïre-Emery avait disputé l'intégralité du match contre Marseille avec le PSG, hier dimanche, et contribué à la victoire de son équipe dans le Classique (2-1), lors de la cinquième journée du championnat de France.

Mais Zaïre-Emery a été contraint de quitter le rassemblement de la France, et a été remplacé par son coéquipier parisien Magnès Akliouche, devenant ainsi l'un des principaux absents de la première liste de l'entraîneur Zinédine Zidane.

Le PSG a indiqué dans son communiqué publié sur son site officiel : « Après avoir été victime d'une légère blessure à la cuisse gauche lors du match contre l'Olympique de Marseille dimanche soir, Warren Zaïre-Emery poursuivra ses soins cette semaine. »

À noter que Zaïre-Emery joue avec l'équipe première du Paris Saint-Germain depuis 2022, et qu'il évolue également avec l'équipe de France depuis 2023.

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