Le paria de Liverpool proche d'un départ : une surprise espagnole se profile à l'horizon

Le club espagnol de Valence s'apprête à créer la surprise sur le marché des transferts estival en cours : il place en effet l'Anglais Harvey Elliott, meneur de jeu de Liverpool, en tête de ses priorités pour renforcer sa ligne d'attaque, après que le joueur est sorti des plans de son entraîneur Andoni Iraola.

Selon le journaliste Matteo Moretto, les négociations entre les trois parties sont déjà en cours, avec une volonté commune de conclure l'opération dans les plus brefs délais. D'après les informations, Elliott a fait part à son entraîneur Iraola de son désir explicite de quitter Anfield pour rejoindre Valence, un climat d'optimisme régnant chez toutes les parties quant à la finalisation d'un contrat de prêt.

Le quotidien espagnol « Marca » a rapporté que Carlos Corberán, le directeur technique de Valence, a personnellement pris contact avec le joueur de 23 ans, lequel s'est montré enthousiaste à l'idée de vivre une nouvelle expérience en Liga et de porter le maillot de Valence. La direction du club espagnol compte sur cette recrue de qualité pour apporter des solutions offensives et ajouter un élément capable de percer et de marquer depuis l'axe.

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Le jeune international anglais avait passé la saison dernière en prêt à Aston Villa, mais ses apparitions se sont limitées à seulement 9 matches, toutes compétitions confondues, en raison d'une clause du contrat de prêt qui aurait imposé à Aston Villa d'activer l'achat définitif pour 35 millions de livres sterling s'il disputait 10 matches. Unai Emery, alors entraîneur d'Aston Villa, a reconnu que le manque de temps de jeu avait affecté le joueur avant son retour à Liverpool cet été.

Elliott a disputé 149 matches avec Liverpool depuis son arrivée en provenance de Fulham en 2019, et il a été un élément essentiel lors de la dernière saison de l'entraîneur Jürgen Klopp, au cours de laquelle il a pris part à 53 matches. Toutefois, le joueur est sorti des plans de l'ancien entraîneur Arne Slot puis de l'actuel entraîneur Iraola, qui l'a écarté de la dernière liste de l'équipe face à Newcastle, confirmant ainsi sa préférence pour d'autres options.