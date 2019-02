Le pari réussi de Gervinho, héros de Parme à Turin

En signant un doublé à Turin (3-3), Gervinho a permis à Parme d'empocher le point du nul. Il n'est qu'à une unité de son record de buts en Serie A.

Il vient d'inscrire son premier doublé en championnat cette saison, a marqué trois buts contre la Juventus, et est maintenant tout proche d'égaler son record de buts en Serie A. En l'espace de quelques mois à Parme, Gervinho a mis tout le monde d'accord. Un pari réussi pour l'Ivoirien, qui a permis à son équipe d'empocher le point du nul samedi soir contre la Juve (3-3). "What a game", a tweeté celui qui a d'abord marqué à la 74e avant de délivrer les siens dans les ultimes secondes (94e). Match XXL pour Gervinho. Scénario de dingue. Tous les ingrédients d'un match fou, qui a tenu toutes ses promesses.

Le doublé de Cristiano Ronaldo n'a pas été suffisant pour la Juventus. Gervinho lui a même volé la vedette. "Ce maudit Gervinho", doivent se dire les supporters de la Vieille Dame. Car l'ancien Lillois a donc inscrit trois de ses huit buts en Serie A cette saison contre la Juve. Tous dans le jeu, et dans la surface de réparation adverse. "Le plus important, c'est ce qui se passe sur le terrain. Pour moi, c'est là que tu peux apporter la meilleure réponse. C'est sur le terrain que tu donnes raison à ceux qui croient en toi", disait Gervinho le 18 décembre sur Goal.com. Message reçu, et parfaitement mis en application.

Élément incontournable de Parme, actuel douzième de Serie A, Gervinho prouve qu'à 31 ans il a encore des jambes. Ses années en Chine, comme il nous le disait, lui ont ouvert d'autres horizons, mais il est "sûr de ses qualités". Aujourd'hui, il n'est qu'à une unité de son record de buts en Serie A réalisé sous le maillot de l'AS Roma lors de sa première sa saison en 2013/2014 (9 buts). Un objectif de plus à atteindre pour celui que l'on surnomme "la flèche noire" de l'autre côté des Alpes. Un cap que Gervinho semble tout à fait capable de franchir, au vu de ce qu'il montre depuis son arrivée. Grandiose.