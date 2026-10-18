Les prestations remarquables de Gabriel Jesus avec le Barça confirment la justesse du choix de le recruter, l'attaquant brésilien ayant su saisir les occasions qui lui ont été offertes, au point de dépasser au classement des buteurs Vinicius Junior, la star du Real Madrid, en Liga. Chez les Merengue, seul Kylian Mbappé fait mieux que lui.

Selon le quotidien espagnol Sport, Deco a réussi à boucler le transfert de Gabriel Jesus, arrivé au Barça dans les derniers instants du mercato estival, lors d'une opération éclair qui a surpris beaucoup de monde, avant que le joueur ne surprenne tout le monde à son tour par son excellent niveau sous le maillot catalan.

L'ancien attaquant d'Arsenal a livré des prestations de haut niveau lors de ses premiers matches avec le Barça, en exploitant chaque minute accordée par l'entraîneur Hansi Flick. Jesus était arrivé pour être la doublure de Raphinha et offrir à son compatriote la possibilité de souffler en cas de besoin, mais il a profité de la blessure de ce dernier pour franchir un palier et prouver qu'il pouvait apporter un plus à l'équipe.

Beaucoup doutaient de la capacité de l'attaquant brésilien à retrouver son niveau, en raison des graves blessures dont il a souffert dans le passé et de la baisse de son rendement offensif au cours des dernières saisons. Mais dès qu'il a enfilé le maillot du Barça, il a commencé à marquer de manière spectaculaire.

Dans le sillage du début de saison record du Barça, auteur de 39 buts lors des neuf premières journées, Jesus entend lui aussi contribuer à cette abondance offensive, avec trois buts inscrits jusqu'ici en Liga.

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Un but toutes les 59 minutes

Les chiffres impressionnants de Gabriel Jesus illustrent à quel point il s'accorde avec le style de jeu de l'entraîneur allemand Hansi Flick : l'attaquant brésilien marque un but toutes les 59 minutes.

Lors des sept matches auxquels il a participé depuis le début de la saison, Jesus a célébré à quatre reprises avec sa célèbre mimique du coup de téléphone, après avoir inscrit trois buts en Liga et un autre lors de sa première apparition avec le Barça en Ligue des champions face à Feyenoord.

Jesus a récidivé face au Real Betis, profitant de la titularisation que lui a accordée Flick : il a passé 79 minutes sur le terrain et a inscrit le troisième but du club catalan après une superbe passe de Lamine Yamal.

L'attaquant brésilien a même été tout près de signer un doublé dans cette rencontre, mais un autre but, venu lui aussi après une passe de qualité du numéro 10, a été refusé.

Mieux que Vinicius

Le journaliste Fran Gonzalez a salué, sur les ondes de Marca, le niveau affiché par l'attaquant brésilien : « Je pense que les chiffres de Gabriel Jesus sont désormais vraiment sérieux, et je ne plaisante pas. Il a marqué plus de buts en championnat que Vinicius. Et le seul joueur du Real Madrid à avoir marqué plus que lui, c'est Mbappé, avec sept buts. »

Et d'ajouter : « La saison dernière et celle d'avant, Jesus a marqué trois buts en Premier League avec Arsenal, et il en a déjà inscrit trois avec le Barça. On parle là d'une grande réussite et d'un bon coup sur le marché. »

Flick : il fera beaucoup mieux encore

Hansi Flick a lui aussi tenu à féliciter Gabriel Jesus, après la rencontre entre le Barça et Galatasaray en Ligue des champions : « Gabriel est un joueur de très haut niveau, et il fera beaucoup mieux encore que ce qu'il montre aujourd'hui. Je suis satisfait de ce qu'il propose, mais je pense qu'il a un potentiel bien plus grand, et cela se verra dans les semaines et les mois à venir. »

L'attaquant brésilien n'a eu besoin que de quatre jours pour répondre concrètement aux propos de son entraîneur, en poursuivant sa belle série sur le terrain.



