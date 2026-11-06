Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Tom Bischof s’est imposé cette saison au Bayern Munich comme un remplaçant fiable de Joshua Kimmich et d’Aleksandar Pavlovic. Voire davantage ?

On sait depuis longtemps que Tom Bischof possède une belle qualité de passe et une excellente technique de frappe. Mais le joueur de 21 ans a aussi démontré pour la première fois son tempérament de combattant sur la plus grande scène. Et ce, face à l’Atlético Madrid, que Thomas Müller avait autrefois qualifié, dans une formule restée célèbre, de « plus grands voyous du football européen ».

Lors de la victoire 2-0 du Bayern Munich contre l’Atlético mardi, Bischof a été titularisé à la place d’Aleksandar Pavlovic, légèrement diminué, à la surprise générale. Aux côtés de Joshua Kimmich, il a livré une prestation d’ensemble d’une maturité impressionnante.

Bischof a affiché son aisance habituelle balle au pied. Sa frappe lointaine contrée a également amené l’ouverture du score de Lennart Karl. Mais c’est surtout son travail sans ballon qui a retenu l’attention. Selon le site de statistiques WhoScored , Bischof a réussi six tacles, établissant ainsi un record pour cette saison de Ligue des champions. Plusieurs de ses récupérations ont lancé de bonnes attaques. Son taux de duels remportés, de 78 %, a lui aussi été très élevé.

Publicité Publicité

La prestation de Bischof à Madrid constitue, pour l’heure, le point culminant de sa remarquable progression au Bayern Munich. Il s’est désormais imposé comme une alternative fiable à Kimmich et Pavlovic, les deux milieux défensifs a priori titulaires. Bischof pourrait même entrer dans la course à une place de titulaire au milieu de terrain. Le pari des dirigeants sportifs, autour du directeur sportif Max Eberl, est donc en train de porter ses fruits.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Tom Bischof a repris le rôle de Leon Goretzka au Bayern Munich

Bischof a quitté le TSG Hoffenheim pour Munich en 2025, sans indemnité de transfert. Lors de sa première saison, il s’est imposé comme un joueur polyvalent de l’effectif. Plutôt qu’à son poste de prédilection, dans l’axe du milieu de terrain, il a principalement joué sur les côtés de la défense. Sur un total de 1 655 minutes disputées, il n’en a passé que 271 dans l’axe, où Leon Goretzka était le premier remplaçant de Kimmich et Pavlovic.

Goretzka a quitté le Bayern Munich cet été, sans indemnité de transfert. Au lieu de recruter un successeur venu d’ailleurs, comme certains le réclamaient, les dirigeants ont fait confiance à Bischof et lui ont même attribué le numéro 8 de Goretzka, petit symbole de son nouveau statut. « Nous fondons beaucoup d’espoirs sur lui et nous avons une grande confiance en lui. Je suis convaincu qu’il est assez mûr pour cela et qu’il va pleinement s’installer dans ce rôle », a déclaré le directeur sportif Christoph Freund. « Tom est prêt à franchir un nouveau cap au Bayern Munich. »

Publicité

L’ancien sélectionneur allemand Julian Nagelsmann ne l’ayant pas retenu pour la Coupe du monde, Bischof était le seul joueur confirmé et en forme lors de la reprise officielle de l’entraînement. Sa préparation s’est déroulée de manière d’autant plus satisfaisante, et il en est ressorti comme l’un des grands gagnants.

IMAGO

Après le nul contre Arsenal, Steven Gerrard a fait l’éloge de Bischof et Pavlovic

Contrairement à la saison précédente, Bischof a joué exclusivement dans l’axe du milieu de terrain depuis l’été. Il y a été titularisé lors de sept des 15 matches officiels disputés jusqu’ici. Les indisponibilités de Kimmich et Pavlovic ont récemment fait grimper son temps de jeu : il a débuté quatre des cinq dernières rencontres.

Publicité

Bischof avait déjà prouvé sa capacité à évoluer au plus haut niveau en Ligue des champions, lors du match nul 2-2 contre Arsenal, finaliste de l’édition précédente, il y a deux semaines. Il avait alors été titularisé à la place de Kimmich, absent en raison du décès de son père. Aux côtés de Pavlovic, Bischof s’était montré globalement plus discret que face à l’Atlético, mais le duo avait tout de même fait parler de lui.

Steven Gerrard, qui compte parmi les meilleurs milieux de terrain de ce millénaire, n’a pas tari d’éloges dans son rôle de consultant télé : « Tous les deux m’ont vraiment impressionné ce soir. Dans un match d’une telle importance, ils ont été remarquables. »

Publicité

Kimmich, Pavlovic et Bischof sont aussi en concurrence en équipe d’Allemagne

Avec un calendrier chargé, Kimmich, Pavlovic et Bischof auront tous encore beaucoup de temps de jeu cette saison. Reste à savoir qui sera privilégié lors des prochains grands rendez-vous. Pavlovic est toujours quelque peu diminué. Selon l’entraîneur principal par intérim Aaron Danks, il faut « voir au jour le jour » pour lui. Kimmich et Bischof pourraient donc de nouveau débuter samedi (15 h 30) contre le FSV Mayence 05.

La concurrence entre les trois joueurs se poursuivra ensuite sous un autre maillot. Tous figurent dans l’effectif de l’équipe nationale allemande et s’y disputent également du temps de jeu. Lors du dernier rassemblement international, le capitaine Kimmich avait d’abord déçu, avant que Pavlovic et Bischof ne brillent après la rotation prévue dans l’effectif. Contrairement au Bayern Munich, ils pourraient théoriquement jouer ensemble dans le 4-3-3 de Jürgen Klopp. Mais il n’y aurait alors pas de place pour Florian Wirtz et Felix Nmecha.