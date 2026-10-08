Le pari de Flick : le Barça sécurise sa star avec un nouveau contrat

Le FC Barcelone a annoncé, jeudi soir, la prolongation du contrat de son joueur Xavi Espart, jusqu'à l'été 2030.

Le journal Sport a indiqué qu'avec cette signature, le Barça s'est assuré le maintien d'Espart, tout en améliorant considérablement son salaire et en augmentant notablement le montant de la clause libératoire inscrite dans son contrat.

Xavi Espart était lié par un contrat aux conditions rattachées à l'équipe réserve, expirant en 2028. C'est pourquoi la direction a souhaité agir rapidement afin de garantir le maintien de l'un des talents les plus en vue du club.

Cette décision vient récompenser le début de saison remarquable du joueur et confirme la progression rapide dont il a fait preuve.

Prochains matchs BAR LaLiga 12:30 GET

Espart avait commencé à s'entraîner et à évoluer dans l'environnement de l'équipe première sous la houlette de Flick depuis le début de l'année 2026. Depuis, il a commencé à obtenir un rôle plus important, jusqu'à réaliser son rêve de participer pour la première fois avec l'équipe première en Ligue des champions.

À la mi-août dernier, le joueur a été informé qu'il bénéficiait désormais pleinement du statut de joueur de l'équipe première, et il a hérité du numéro 12.

Pour Flick, Espart est devenu un élément tactique d'une grande importance grâce à sa capacité à jouer à plus d'un poste. Et même s'il s'est imposé au poste de latéral gauche avec le pied inversé, sa capacité à offrir des prestations fiables au poste de latéral droit et au milieu de terrain, qui est son poste de prédilection durant la majeure partie de sa carrière, offre de nombreuses solutions au technicien allemand.

À travers cette opération, le FC Barcelone confirme son pari fort sur les jeunes talents et les joueurs de son académie, et s'assure le présent et l'avenir de l'un des éléments les plus prometteurs de l'effectif.



