L'Allemand Toni Kroos, ancienne star du Real Madrid, a révélé son choix pour le lauréat du Ballon d'Or 2026, plaçant le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, attaquant du Paris Saint-Germain, en tête de sa liste de favoris pour remporter ce prestigieux trophée.

Kroos a expliqué, sur son compte « Instagram », comme le rapporte « Foot Mercato », que son choix n'était peut-être pas le plus évident pour beaucoup, mais qu'il estime que Kvaratskhelia surpasse tous ses concurrents, affirmant : « C'est le joueur numéro 1 à mes yeux. »

Kroos écarte de grandes stars

L'ancien milieu de terrain allemand considère qu'un certain nombre de joueurs parmi les plus en vue, qui ont brillé lors de la Coupe du monde, dont Rodri, Lionel Messi, Jude Bellingham et Kylian Mbappé, n'ont pas réalisé, selon lui, une saison suffisamment solide avec leurs clubs pour concourir au trophée.

Kroos a déclaré que Kvaratskhelia avait été « le meilleur joueur de la saison dernière », et l'a également qualifié de « meilleur joueur actuel de la meilleure équipe de football du monde », en référence au Paris Saint-Germain.

Les statistiques de Kvaratskhelia appuient sa candidature

L'ailier géorgien a réalisé une saison remarquable avec le Paris Saint-Germain, après avoir inscrit 19 buts et délivré 11 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues.

L'influence de Kvaratskhelia a été plus manifeste en Ligue des champions, où il a marqué 10 buts et en a fait marquer 7 autres en 16 matchs, jouant aussi un rôle décisif lors des phases à élimination directe face à Monaco, Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich.

Cette flamboyance offre à Kvaratskhelia un soutien de poids dans la course au Ballon d'Or, après avoir obtenu l'appui de l'une des plus grandes stars passées du Real Madrid, avant la révélation de l'identité du lauréat du trophée le 26 octobre prochain dans la capitale britannique, Londres.

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