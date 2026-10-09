La Juventus a officiellement annoncé la signature d'un nouveau contrat avec son ailier argentin Nico Gonzalez, qui le lie au club jusqu'à la fin de la saison 2029-2030.

Gonzalez s'est de nouveau imposé comme une option fiable dans l'effectif de la Juventus sous la direction de l'entraîneur Luciano Spalletti depuis le début de la saison en cours (2026-2027), après avoir passé la saison 2025-2026 en prêt à l'Atlético Madrid.

L'international argentin avait rejoint les rangs de la « Vieille Dame » à l'été 2024, mais il avait été autorisé à partir en prêt l'année suivante à l'issue d'une première saison décevante à Turin, marquée par les blessures et les changements au sein du staff technique.









Gonzalez a apprécié sa période à l'Atlético Madrid, mais il n'a pas disputé le nombre de matches de Liga requis pour activer la clause d'achat obligatoire. Selon des informations parues durant la période des transferts estivaux, le club espagnol a de nouveau tenté de le recruter définitivement, mais pour un montant bien inférieur à la valeur de la clause d'achat fixée à 32 millions d'euros.

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Finalement, aucun accord n'a pu être trouvé, et Gonzalez est revenu reprendre l'entraînement avec les Bianconeri à Turin.

Depuis lors, et à la suite des blessures qui ont touché plusieurs attaquants de premier plan de la Juventus, parmi lesquels la star Kenan Yildiz, Spalletti s'appuie de plus en plus sur Gonzalez, qui a déjà disputé cinq matches toutes compétitions confondues cette saison et a été titularisé lors des trois dernières rencontres de Serie A.

La Juventus a décidé de récompenser son attaquant argentin en lui offrant un nouveau contrat qui confirme son statut de membre jouissant de la confiance et de l'estime du club au sein de l'effectif, prolongeant ainsi son engagement avec l'équipe jusqu'à l'été 2030.

Le communiqué publié sur le site officiel du club indique : « Nico Gonzalez signe un nouveau contrat ! Le joueur argentin et la Juventus sont parvenus à un accord concernant un nouveau contrat courant jusqu'au 30 juin 2030. »

Le communiqué ajoute : « Ce nouveau contrat confirme la volonté de poursuivre l'aventure entamée à l'été 2024, lorsque Nico est arrivé pour la première fois à Turin. Depuis, le joueur de 28 ans a disputé un total de 45 matches et inscrit sept buts sous le maillot de la Juventus, apportant également une contribution importante en ce début de saison avec deux buts en cinq matches jusqu'à présent. »

Le communiqué poursuit : « Son style de jeu apporte l'effet de surprise et des options tactiques au secteur offensif alors que les Bianconeri affrontent une saison chargée, en plus de l'expérience et du caractère qui font de lui un pilier précieux pour l'équipe, sur le terrain comme en dehors. »

Le club a conclu son communiqué en déclarant : « Félicitations, Nico ! »