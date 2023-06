Le nouveau capitaine du Real Madrid est connu, et c'est surprenant

Avec le départ de Karim Benzema, le Real Madrid devait se trouver un nouveau capitaine. Et le choix pourtant logique est surprenant.

Outre un énorme chamboulement sportif qui s'annonce, le départ de Karim Benzema du Real Madrid amorce un changement nécessaire : la désignation d'un nouveau capitaine. Un choix absolument pas anodin tant son importance est capitale au sein d'un vestiaire, et encore plus chez les Merengue. À ce titre, la Casa Blanca a fait un choix surprenant pour beaucoup mais somme toute logique malgré tout.

Un capitaine surprenant mais logique

D'après le journal espagnol AS, le Real Madrid a fait son choix concernant le nouveau capitaine du club et il en surprendra plus d'un. Car c'est un joueur qui était encore sur le départ il y a quelques temps qui a hérité du brassard tant convoité : Nacho Fernández, l'éternel remplaçant de luxe qui a su gagner le respect de tout le vestiaire grâce à son infinie détermination et sa mentalité indéfectible de gagnant.

Après avoir foulé ses premiers pas à Valdebebas en 2001, Nacho a disputé ses premières minutes sous le maillot merengue en 2011 lors d'un déplacement à Valence. Depuis, celui qui a toujours accepté sans broncher ce rôle ingrat de roue de secours a fameusement étoffé son armoire à trophées en s'inscrivant comme l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du club avec 23 sacres dont 5 Ligue des Champions. Pas mal pour un joueur diabétique.