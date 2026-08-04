Le NEC risque de perdre un autre cadre après Kodai Sano : « Il veut vraiment aller à Feyenoord »

NEC devrait sans doute encore connaître une fin de mercato estival agitée. Après Kodai Sano, Sami Ouaissa veut lui aussi franchir un cap, rapporte Voetbal International.

Ouaissa est associé à Feyenoord depuis un bon moment déjà, mais jusqu’à présent, le club de Rotterdam ne s’est pas manifesté pour lui. Il est probable qu’un départ d’Anis Hadj Moussa soit d’abord attendu, avant que le directeur technique Dévy Rigaux ne passe réellement à l’action.

« Feyenoord doit d’abord se manifester, pour l’instant il y a peu d’intérêt concret », explique le suiveur du club Sander Janssen dans VI. « Il y a aussi un certain intérêt depuis l’étranger, mais Ouaissa veut vraiment rejoindre Feyenoord. Afin de pouvoir rester actif aux Pays-Bas, une étape raisonnable. »

Reste donc à voir si Feyenoord se manifestera auprès de NEC durant le mercato estival, alors que le club a également trouvé plus tôt cette semaine un accord personnel avec Nikolaus Wurmbrand. Rigaux ne veut toutefois formuler une offre officielle à Rapid Vienne que lorsqu’il aura bouclé un « gros transfert sortant » à Feyenoord. NEC est donc lui aussi encore dans l’attente pour le moment.

« C’est aussi un peu une position de luxe dans laquelle ils se trouvent », poursuit Janssen. « Parce qu’ils ont déjà recruté les remplaçants d’Ouaissa avec Emre Mor et Adam Tahaui. Au final, un accord a aussi été conclu avec lui. Ce n’est pas comme s’ils allaient le laisser partir pour un prix dérisoire, mais ils vont vraiment réfléchir avec lui. »

« Mais bon, si Feyenoord le veut, il faudra tout de même répondre au prix demandé. NEC vise 10 millions d’euros, comme ils l’ont fait pour Önal. Et bien sûr, il existe une certaine marge de négociation. Si, par exemple, c’est 9 millions plus un pourcentage à la revente, il y a vraiment moyen de s’entendre. »

Il est clair qu’Ouaissa vise donc toujours un transfert dans les prochaines semaines. Mardi, il a déjà été révélé que Kodai Sano est en très bonne voie pour rejoindre le PSV : il passe sa visite médicale mercredi. Basar Önal est parti plus tôt pour 12,5 millions d’euros à Lille OSC.