Le mur d'Al-Hilal soutient la sélection saoudienne dans le choc face au Qatar

L'équipe nationale saoudienne a reçu un nouveau renfort avant de disputer la rencontre tant attendue face à son homologue qatarie, en Coupe du Golfe Arabique « Khaleeji 27 ».

L'équipe nationale saoudienne affronte son homologue qatarie, demain samedi, au stade Al-Inma de Djeddah, en demi-finale du tournoi du Golfe.

L'équipe nationale saoudienne a annoncé que Hassan Tambakti, défenseur d'Al-Hilal, était apte à participer au match, après avoir pris part aux entraînements collectifs disputés par l'Arabie saoudite ce vendredi.

Tambakti avait manqué l'équipe nationale saoudienne lors de la victoire deux buts à zéro contre l'Irak, mardi dernier, au stade Al-Inma de Djeddah, lors de la troisième journée de la phase de groupes du tournoi du Golfe.

Le retour du défenseur expérimenté constituera un soutien de poids, en particulier au regard des blessures dont souffre l'équipe nationale saoudienne ces derniers temps, à l'image du gardien Nawaf Al-Aqidi, du défenseur Hassan Kadesh, du latéral Zakaria Hawsawi et du milieu de terrain Alaa Al-Hajji.

L'Arabie saoudite cherche à poursuivre sa belle performance en « Khaleeji 27 », après avoir réalisé un sans-faute en phase de groupes, avec trois victoires contre le Koweït, Oman et l'Irak, sans encaisser le moindre but jusqu'à présent.