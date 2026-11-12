Le mot de passe pour 2027 : Flick change de stratégie avec Pedri

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Pedri, la star du Barça, a livré une prestation exceptionnelle au stade « Metropolitano », dimanche dernier. Son rendement a été impressionnant face à l'Atlético Madrid et il a conduit le Barça à la victoire (2-1), envoyant ainsi un message fort : il demeure un pilier essentiel du système de l'entraîneur allemand Hansi Flick, car il élève sensiblement le niveau des Blaugrana.

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De son côté, le quotidien catalan "Sport" indique que Flick en est pleinement conscient ; il a toujours confié les clés du milieu de terrain à ce joueur originaire des îles Canaries, et même si l'arrivée d'un joueur de la trempe de Rodri a considérablement relevé la qualité de l'entrejeu du "Blaugrana", le porteur du maillot numéro 8 restera toujours la pierre angulaire du projet de l'entraîneur allemand dans la forteresse du Camp Nou, notamment lorsque viendront les moments décisifs dans la course aux titres.

Par ailleurs, un détail précis confirme la volonté de l'entraîneur allemand d'amener Pedri au sommet de sa forme physique d'ici à 2027.

Dès le début de la saison, un changement net est apparu dans la stratégie de Flick concernant la gestion du temps de jeu de Pedri, et comme l'a expliqué son entraîneur, le joueur originaire de Las Palmas atteint le sommet de sa condition physique lorsqu'il conserve un rythme régulier et dispute des matchs tous les trois jours.

Cependant, un calendrier extrêmement chargé exige la plus grande prudence ; au rythme du football moderne, il est pratiquement impossible pour un joueur d'éviter les petites douleurs ou les blessures sans bénéficier d'un repos suffisant.

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Pedri a participé à l'ensemble des 16 matchs que le Barça a disputés cette saison ; il n'a manqué aucune rencontre, cumulant 1 111 minutes de jeu jusqu'à présent.

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Seuls Lamine Yamal (1 355 minutes), le gardien Joan García (1 305 minutes) et Pau Cubarsí (1 142 minutes) le devancent au nombre de minutes jouées.

Mais Pedri n'a disputé un match complet (90 minutes) qu'à trois reprises seulement (soit l'équivalent de 18,75 % de l'ensemble de ses apparitions), et il a toujours été remplacé avant la 85e minute, bien qu'il ait joué plus de 75 minutes lors de sept matchs.

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Ces chiffres témoignent d'une orientation totalement différente de ce que nous avons observé au cours des deux premières saisons de Flick à la tête du staff technique du Barça : lors de la saison 2024/2025, Pedri a disputé en intégralité 23 matchs sur les 59 auxquels il a participé (soit un taux de 38,9 %) ; à sept autres reprises, il a été remplacé à partir de la 88e minute, ce qui signifie concrètement qu'il n'a été dispensé que des minutes du temps additionnel.

Et la saison dernière, le pourcentage de matchs qu'il a débutés et menés jusqu'au bout était plus élevé, atteignant 41,8 % (18 matchs sur 43), auxquels s'ajoutent cinq autres cas où il a été remplacé avant que le quatrième arbitre n'affiche le temps additionnel.

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Et même si le taux de la saison en cours est bien plus faible, les données confirment sans l'ombre d'un doute que Flick déploie un effort conscient pour ménager Pedri autant que possible.

Il est naturel que l'entraîneur du Blaugrana apprécie de disposer d'options variées au milieu de terrain ; après le rétablissement de Frenkie de Jong, l'entraîneur allemand peut désormais compter sur Gavi, Fermín López et Bernal, aux côtés du duo actuellement blessé, Dani Olmo et Rodri.

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Après la dernière trêve internationale de 2026, le Barça clôturera l'année en disputant 8 matchs en moins d'un mois, et certaines de ces rencontres seront extrêmement difficiles, puisque l'équipe affrontera des adversaires de poids comme Manchester City, l'Atlético de Madrid (de nouveau), Villarreal et la Real Sociedad.

Et en fonction du nombre de minutes que Pedri disputera avec la sélection espagnole lors des deux journées restantes de la Ligue des nations européenne, Flick continuera à gérer avec le plus grand soin le temps de jeu du joueur, afin de garantir qu'il demeure un élément central à la baguette du milieu de terrain, et qu'il soit parfaitement prêt à partir plus fort encore en 2027.